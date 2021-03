Afrique de l'Ouest: Covid - Environ 50% de Nigérians comptent se faire vacciner, selon les autorités

Au Nigeria, la campagne de vaccination contre le Covid-19 a commencé début mars et devrait toucher de plus de 200 millions d'habitants d'ici 2 ans.

Sous une tente dressée devant l'hôpital national d'Abuja, médecins et infirmiers ont reçu leurs premières doses de vaccin d'AstraZeneca/Oxford devant des dizaines de journalistes et de caméras.

Le Dr Abdu Samad a fait partie du premier groupe de médecins à recevoir le vaccin d'AstraZeneca au Nigeria: "nous devons éviter toute fausse information sur les médias sociaux concernant l'efficacité du vaccin. Il faut venir se faire vacciner, c'est ce qui va nous aider".

Selon l'Agence nationale des soins de santé primaire, environ 50% des Nigérians ont confirmé qu'ils prendraient le vaccin. Mais dans les rues de la capitale fédérale, Abuja, les réactions divergent.

Christopher Malachi ne croit pas et donc rejette toute vaccination. "Sérieusement je ne suis pas préparé à prendre le vaccin parce que je ne crois pas à l'existence de covid-19 au Nigeria. Donc ce n'est pas possible pour moi parce que je ne fais pas confiance", explique-t-il.

D'autres sont bien au courant du danger que pose la pandémie de covid-19 et se disent déterminés à se faire vacciner comme Ijioma: "tout le monde cherche une opportunité pour éviter la propagation du virus. Si le vaccin doit m'aider à éviter d'être contaminé, pourquoi pas".

Il s'agit du premier lot des 16 millions de doses d'AstraZeneca/Oxford attendues au Nigeria dans les prochains mois. Le pays le plus peuplé d'Afrique propose de vacciner au moins 70% de sa population de plus de 18 ans d'ici les deux prochaines années.

Et ce n'est pas une petite affaire: atteindre ce chiffre s'annonce difficile compte tenu des immenses défis sécuritaires et logistiques dans ce grand pays avec plus 200 millions d'habitants.

Autres défis: les conditions météorologiques difficiles et dans un pays où les routes sont impraticables. Jusqu'à présent, le Nigeria a officiellement enregistré plus de 157.000 cas de COVID-19, et plus de 1.900 décès.