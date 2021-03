Angola: Primeiro de Agosto tenu en échec à Lubango

Luanda — La formation de Primeiro de Agosto a fait match nul (1-1) mercredi, à Lubango, contre Desportivo da Huíla, match en retard de la 4ème journée du championnat national de football de la première division (Girabola2020 / 21).

Avec ce résultat le champion en titre reste désormais en septième position avec 19 points, tandis que Desportivo da Huíla totalise 14, en 11e position.

Résultats complets de la 4e journée

Williet - Recreativo da Caála 1-0, Santa Rita - Petro de Luanda (2-1), Baixa de Kassange - Académica do Lobito (0-1), Sagrada Esperança - Cuando Cubango (3-0), Bravos do Maquis - Ferrovia (0-0) et Interclube - Progresso Sambinza ( 1-0).

Aujourd'hui encore, Sagrada Esperança et Bravos do Maquis ont également fait match nul (0-0), dans la ville de Dundo, match en retard de la 7e journée.

Voici les résultats de cette journée:

Desportivo - Libolo (1-2), Cuando Cubango - Baixa de Kassange (1-1), Ferrovia - Santa Rita (1-0), Petro - Caála (0-0), Académica - Williet (3-0) et Interclube - Sporting (0-1).

Le championnat angolais est mené par Interclube avec 28 points, suivi par Bravos de Maquis qui a le même nombre de points.

