Congo-Kinshasa: L'effet de horde !

"L'erreur est humaine. Nous nous trompons tous, tout le temps. Nous ne pouvons pas ne pas nous tromper. Et quand nous croyons apprendre de nos erreurs, nous commettons le plus souvent une erreur supplémentaire". Cette démonstration est de Luc de Brabandere et Anne Mikolajczak, reprise dans leur excellent ouvrage "Petite Philosophie de nos erreurs quotidiennes".

Et oui, en RD-Congo, on ne tire manifestement pas les leçons des erreurs du passé, et on a tendance à refaire la même chose, tout le temps. Tenez ! Depuis que le pays de Lumumba s'exerce à la démocratie, la question du poids des représentations hante les décideurs, particulièrement lorsqu'il s'agit de former le Gouvernement, de se distribuer des postes dans le portefeuille de l'Etat, dans la diplomatie, dans les institutions d'appui à la démocratie, dans la territoriale... Et parfois dans l'armée et la police. Comme pour dire que tout est politisé au Congo-Kinshasa.

Conséquence, tout est paralysé, et rien, alors rien ne marche dans le pays. Alors que le PM Sama Lukonde avait promis de former l'équipe gouvernementale dans un délai relativement court, le voici prendre tout le temps, comme s'il avait tout le temps. Sait-il au moins les conséquences de cette longue attente ? C'est la misère, ce sont des tueries dans l'Est, c'est des grèves dans les régies financières, pour ne citer que ça. Mais, la vérité, ce qu'il se trouve devant des choix qui l'embarrassent. Et plus on a de possibilités de choix, plus on a du mal à choisir. Trop de choix en arrive à paralyser la décision. Jean-Michel Sama n'est pas acculé par l'absence de possibilités, mais au contraire par une abondance d'options qui finiront par lui détourner de son objectif premier, celui de former une équipe réduite, un gouvernement de warriors. On risque d'avoir plutôt un Exécutif éléphantesque.

La méga plateforme USN ayant succédé à une autre, à savoir, le FCC, le fait que tout le monde soit d'accord, c'est souvent suspect. Méfions nous et regardons de plus près cet apparent consensus autour de l'USN. C'est incontestablement la bataille pour la survie qui hante nos politiciens. Ne perdons jamais de vue qu'hier, certains (FCC-CACH) se sont mariés et ont fini par se séparer pour avoir échangé leur consentement sur la base d'un faux consensus. Par un instinct de troupeau, l'individu a tendance à adapter son comportement à celui des autres individus. L'effet de horde peut nous mener à prendre une décision dangereuse. Dans le cas d'espèce, on reprend les mêmes et on recommence. On objectera certainement que comparaison n'est pas raison.

Attendons voir.