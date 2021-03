Congo-Kinshasa: Félix Tshisekedi lance officiellement les travaux des projets "Tshilejelu" et Modern Construction

Le Chef de l'Etat, Félix Tshisekedi, a lancé mercredi 17 mars 2021, sur l'avenue "Terre Jaune" dans la commune de la N'sele, le programme de développement des infrastructures routières à travers le pays baptisé : «Tshilejelu » (projet pilote) et Modern Construction. 39.72 Kms de voirie de la ville-province de Kinshasa sont concernés par ce projet qui s'étendra aussi dans l'Espace Grand Kasaï, en intégrant également la modernisation des infrastructures routières dans certaines villes et territoires : Mbuji-Mayi (25,32 Km), Kabinda (10,5 Km), Lusambo (10 Km), Kananga (35 Km), Mweneditu (5,5km) et Tshikapa (15,39).

Pour la réhabilitation et la modernisation des voiries, c'est le ministère des ITP qui en est le maître d'ouvrage avec l'Office des voiries et Drainages (OVD) comme maître d'ouvrage délégué. A noter que le financement du projet entre dans le cadre du partenariat public-privé tandis que la durée des travaux est de 28 mois pour Kinshasa et de 36 mois pour l'Espace Grand Kasaï.

Dans son élan, le Chef de l'Etat a effectué une descente à la 7ème rue à Limete/industriel pour procéder au lancement des travaux de réhabilitation et de la modernisation de la voirie de Kinshasa. Le projet Modern Construction vise la réhabilitation et l'éclairage de 13 Km de routes dans la ville de Kinshasa répartis entre Limete, Lemba et Ngaliema.

Il sied de préciser que le Président de la République a effectué une visite d'inspection sur le pont N'djili qui était fortement endommagé après la pluie diluvienne de mardi dernier. Sur place, il a ordonné le lancement des travaux en vue de sa réhabilitation en urgence.