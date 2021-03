Congo-Kinshasa: "Le Démocrate" craint le cercle vicieux «la marginalisation du peuple»

Dans une déclaration politique rendue publique mardi 16 mars 2021, le parti de l'opposition "Le Démocrate" craint que les congolais vivent ce qu'ils ont toujours vécu lors du partage des responsabilités politiques. Il fustige l'engouement égocentrique avec lequel les membres de l'Union Sacrée de la Nation (USN) se talonnent dans le partage des postes ministériels, au détriment du peuple pour qui cette USN a été créée.

Le président National et autorité morale du parti politique Le Démocrate, Alexis Mande Monga Tiefolo, constate et alerte l'opinion nationale que le comportement observé au sein de l'USN pendant ce temps où les postes ministériels sont en train d'être partagés, n'est pas prometteur pour le bien-être des congolais. Selon Le Démocrate, le peuple risque d'être déçu une fois de plus. Pour poser les bases de son constat, Ce parti de l'opposition évoque notamment, la cupidité et le sentiment avare des responsables des partis et regroupements politiques qui, au travers de leurs déclarations, se bousculent pour des postes ministériels comme s'ils étaient seuls.

Le Démocrate évoque, en outre, la cécité des gouvernants par rapport aux inégalités observées dans la population à cause de la répartition injuste des richesses nationales dont la grande partie revient à la bureaucratie des institutions. Le parti d'Alexis Mande parle également de la gestion médiocre de la classe politique qui torpille les lois du pays et viole intentionnellement la constitution pour leur projet macabre et machiavélique en vue de se maintenir au pouvoir.

A cet effet, Le Démocrate réaffirme son engagement de se ranger dans l'opposition républicaine, pour l'émergence et l'épanouissement de la démocratie en RDC. Il trouve les outils pour mener son combat dans la constitution. Respecter la constitution et respecter les délais constitutionnels des échéances électorales, restent le leitmotiv du parti cher à Alexis Mande Monga Tiefolo.

Le Démocrate invite, par ailleurs, tous les congolais qui sont en quête des repères à se joindre à lui pour intensifier la lutte afin de faire respecter les lois du pays. Selon lui, c'est l'instauration véritable d'un Etat de droit, un Etat conscient de l'égalité de tous devant la loi.