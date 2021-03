Congo-Kinshasa: Bintou Keita s'engage pour une MONUSCO efficace et le renforcement de l'autorité de l'Etat

La Représentante spéciale du Secrétaire général des Nations Unies en RDC, Mme Bintou Keita se dit déterminée dans ses nouvelles fonctions, à travailler pour une Monusco efficace et aider l'autorité de l'Etat et le renforcement de ses fonctions régaliennes-police, armée et justice. Elle l'a déclaré au cours d'une conférence de presse, tenue mercredi 17 mars 2021, dans la salle de Conférence de la Monusco à Kinshasa.

C'est pour la première fois depuis son arrivée à la tête de la Monusco en République Démocratique du Congo, que Bintou Keita a tenu une conférence de presse. Dans cette déclaration liminaire, elle exprime sa volonté d'être au service d'une Monusco efficace afin de relever les multiples défis qui l'attendent dans ses nouvelles fonctions. Consciente des attentes des autorités congolaises et des aspirations de la population congolaise, la successeur de Leila Zerrougui dit être venue en RDC avec un sens aigu de responsabilité.

Remerciant les congolais et leur gouvernement pour le chaleureux accueil lui réservé, la représentante spéciale d'Antonio Guterres a, d'entrée de jeu, rendu un vibrant hommage à sa prédécesseur Zerrougui pour son travail et son engagement. Elle a également salué les efforts de ses collègues de la Monusco qui ont soutenu l'algérienne à réaliser des progrès durant son mandat. A cet effet, Bintou affirme que les progrès réalisés par sa prédécesseur aux côtés de ses collègues, ont permis au Conseil de sécurité des Nations Unies de lui confier ces nouvelles fonctions. Ce, pour appuyer le Gouvernement congolais à mieux protéger les civils dans les zones de conflit à l'Est et ailleurs, et contribuer aux efforts visant la restauration graduelle de l'autorité de l'Etat dans ces Zones rouges.

La nouvelle patronne de la Monusco dit être prête et ouverte d'esprit pour travailler avec les bonnes volontés. Ceci dans le but de voir comment la Monusco et l'équipe pays des Nations Unies peuvent continuer les efforts du gouvernement et de la société civile dans la stabilisation de la RDC, et aider le pays dans le maintien de la paix et la promotion d'un développement durable.

Madame Bintou prône une Monusco aussi efficace, active et proactive que possible. Une Monusco plus près de la population innocente et victime des massacres injustes. Dans son intervention, elle affirme que les Nations Unies sont mobilisées autour de l'urgence d'apporter une aide appropriée aux refugiés et déplacés, et accompagner à long terme les efforts du gouvernement congolais dans les domaines de la santé, de l'éducation, de l'agriculture et de la résilience.

Cependant, la cheffe de la Monusco a reconnu qu'il y a encore des défis et des difficultés énormes qui restent à surmonter pour son institution. Contre toute attente, elle a salué les efforts de l'Etat congolais dans le renforcement de son autorité dans plusieurs territoires et surtout dans la lutte contre l'impunité en matière de justice militaire.

Pour la Monusco, il faut jouer collectif pour relever les défis. C'est-à-dire, maintenir la pression militaire sur les groupes armés, ennemis de la paix en RDC. Bintou s'associe aux efforts congolais pour l'instauration d'une paix durable au pays.

Dès son arrivée au début de ce mois, Bintou Keita a eu un tête-à-tête avec le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi ainsi que la ministre des affaires étrangères, Marie Tumba Nzeza. Après une visite dans les deux Kivu, elle affirme avoir discuté autour des questions humanitaires et de développement.

Pour rappel, c'est depuis le 14 janvier dernier que le Secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, a annoncé la nomination de la guinéenne Bintou Keita en tant que sa Représentante spéciale pour la RDC et chef de la Monusco. Elle remplace ainsi l'algérienne Leila Zerrougui. On notera qu'avant sa nomination, Bintou Keita occupait depuis janvier 2019 le poste de Sous-secrétaire générale pour l'Afrique au sein du Département des affaires politiques et de la consolidation de la paix (DPPA) et du Département des opérations de paix (DPO).