Algérie: Yassine Benzia - « Je me suis fixé un objectif, celui de disputer la Coupe du monde 2022 »

Victime d'un terrible accident en mai dernier, l'international algérien, Yassine Benzia, rêve de la Coupe du Monde 2022 avec les Fennecs.

Le 3 mars à Brest, Yassine Benzia a rejoué en Ligue 1, plus de neuf mois après avoir été gravement blessé à la main gauche lors d'un accident de buggy. L'international algérien de Dijon a subi plusieurs opérations, a été amputé du pouce gauche, et effectue un énorme travail pour surmonter ce qu'il qualifie de « plus grosse épreuve de (sa) vie. »

Un moment particulier pour Benzia, très content et heureux de retrouver les terrains. Même s'il lui reste encore beaucoup de chemin à parcourir, l'international algérien revient déjà de très loin et espère bien remporter la plus belle de ses victoires. Il a choisi de raconter son calvaire dans un long entretien pour la chaîne YouTube « ça dit quoi ». Dans cette interview, le joueur de 26 ans devait ramener un objet qui lui tenait à cœur et a choisi le maillot de sa première sélection en équipe d'Algérie, le 25 mars 2016, face à l'Éthiopie (7-1). Le Fennec justifie son choix en parlant du soutien reçu par sa sélection lors de sa convalescence, ainsi que pour exprimer son principal objectif sportif.

« Durant cet accident, j'ai reçu énormément de soutiens de la part des joueurs de l'équipe d'Algérie et du coach Djamel Belmadi. Depuis que j'ai repris les exercices physiques, je me suis fixé un objectif, celui de disputer la Coupe du monde 2022 au Qatar. Je t'ai ramené ce maillot car quand je le vois, je vois l'envie, la détermination, la motivation au quotidien qui sont nécessaires pour pouvoir remplir cet objectif ».

Yassine Benzia ne pourra pas rejoindre les Fennecs pour les prochains matchs de qualification à la CAN. Dijon a décidé de ne pas libérer ses internationaux jouant hors-Europe pour la prochaine trêve internationale.