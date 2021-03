Madagascar: Lutte contre la morbidité - L'OMS épaule l'association Fitia

L'Organisation mondiale de la santé (OMS) et l'association Fitia sont main dans la main pour lutter contre la morbidité scolaire chez les enfants déplacés, dans le Sud. La professeure Charlotte Fate Ndiyae, représentante de l'OMS à Madagascar et Mialy Rajoelina, présidente de l'association Fitia, ont procédé à une signature de convention de partenariat, dans le cadre de la prise en charge de la santé des élèves pour le projet Avotse, à l'hôtel Novotel à Ivandry, hier. À cause de la sécheresse qui continue à sévir dans le Sud, plusieurs familles quittent leurs villages pour rejoindre des communes urbaines.

Ce projet cible cinq mille écoliers dans vingt établissements scolaires des districts d'Amboasary Atsimo, d'Ambovombe et de Tsihombe, dans les régions d'Anosy et d'Androy. L'OMS va assurer la vaccination, la surveillance du développement et la croissance des élèves, le déparasitage et la supplémentation en vitamine A. Ce sont des activités préventives en matière de soins de santé primaire. En cas de problèmes de santé spécifique, l'OMS va orienter les élèves vers les structures de références, à savoir la dentisterie, les médecins généralistes. L'OMS assurera, par ailleurs, la promotion de la santé scolaire en milieux scolaires.

Six écoles à construire dans le Sud

Le projet Avotse, formulé par Mialy Rajoelina et mise en œuvre par l'association Fitia et ses partenaires, prospère. Quatre écoles seront construites à Ankibay, à Ampengoke, à Betsimeda et à Tsiangoty, grâce au partenariat de l'association Fitia avec la fondation Viseo. Deux autres établissements scolaires seront construits à Ampary et à Bedohatsy, avec la collaboration de l'association Fitia et l'Organisation internationale du travail (OIT), un partenaire de l'association en renforcement de capacité des associations de femmes en leurs activités génératrices de revenus, ainsi qu'un appui pour la lutte contre les violences basées sur le genre en matière de harcèlement au travail. Le ministère de l'Éducation nationale va fournir les agents que ces six nouvelles écoles auront besoin.