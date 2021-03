Sénégal: Une exposition et un colloque au menu des 100 ans d'Amadou Mahtar Mbow

Dakar — Le centenaire de l'ancien directeur général de l'UNESCO, Amadou Mahtar Mbow, sera célébré à partir du 20 mars prochain, à travers le vernissage d'une exposition sur sa vie et son œuvre et un colloque, a annoncé le comité d'organisation, mercredi, au cours d'un point de presse.

"La célébration du centenaire d'Amadou Mahtar Mbow sera marquée par le vernissage d'une exposition dont le thème va porter sur la vie et l'oeuvre de Mbow. Un colloque en deux séances sera également organisé durant cette journée avec différents sujets", a indiqué le professeur Penda Mbow, membre de la commission scientifique.

L'historienne prenait part avec d'autres membres du comité de célébration à un point de presse organisé dans le cadre des préparatifs de cet événement.

Selon Penda Mbow, le colloque va se dérouler en deux séances avec au total six thèmes qui seront animés par "de grands intellectuels"

Le professeur Mbow annonce qu'elle introduira elle-même le thème "Amadou Mahtar Mbow : la vision dynamique de l'éducation", tandis que le philosophe Souleymane Bachir Diagne et l'historien Hamady Bocoum aborderont "la restitution des biens culturels".

Le professeur Mamadou Diouf traitera des "interrogations sur les cultures africaines", alors que les journalistes Edwy Plenel (France) et Doudou Diène (Sénégal) plancheront sur le thème "Le visionnaire : Histoire et Actualité du Nomic" (Nouvel ordre mondial de l'information et de la communication).

L'ancien Premier ministre Mamadou Lamine Loum revisitera l'"engagement politique et citoyen" de l'ancien président des assises nationales.

"Le message pour les jeunes et la jeunesse dans la vie et l'œuvre de Amadou Mahtar Mbow sera déroulé par des jeunes, comme Hamidou Anne, Aminata Kane Ndiaye et Alyune Blondin Diop", a souligné Pr Penda Mbow.

Selon les membres du comité présidé par Ibrahima Fall, des messages de présidents en exercice et d'anciens chefs d'Etat sont attendus dont celui du Roi Mouhamed VI (Maroc), d'Alpha Condé (Guinée), de Roch Marc Christian Kaboré, de l'ancien président malien Alpha Oumar Konaré.

Il est aussi attendu une allocution du président de la République, Macky Sall.

Le comité a également prévu d'organiser 11 webinaires entre fin mars et les mois d'avril et de mai.

Né le 20 mars 1921 à Dakar, Amadou Mahtar Mbow qui fêtera ses 100 ans ce samedi, a été ministre de l'Éducation nationale, de la Culture, de la Jeunesse et des Sports. Il a aussi été le premier noir à occuper le poste de directeur général de l'UNESCO.

Mbow a présidé en juin 2008 les Assises nationales du Sénégal ainsi que la Commission nationale de réformes des institutions (CNRI).