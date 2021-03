Afrique: Eliminatoires CAN 2022 - Patrice Beaumelle crie à l'injustice

Patrice Beaumelle, l'entraîneur des Éléphants, va livrer la liste des joueurs retenus pour les 5e et 6e journées des éliminatoires de la Can 2022, le 18 mars, au siège de la Fif, lors d'une conférence de presse. Un groupe qui comptera certainement plusieurs absents parmi les éléments clés de la sélection, à la suite de la décision de leurs clubs de ne pas les libérer.

Embarrassé par cette situation qui intervient avant ces deux matches capitaux, l'entraîneur de la Côte d'Ivoire crie à l'injustice. « Ce n'est pas juste de laisser une équipe nationale avec les 4e, 5e et 6e choix. J'ai deux matches importants et je veux pouvoir compter sur mes forces vives. Comme d'autres nations, nous avons beaucoup de joueurs qui évoluent à l'étranger. D'autres ont la quasi-totalité de leur effectif qui joue dans des championnats en Afrique comme le Niger et l'Éthiopie », a déclaré le sélectionneur de la Côte d'Ivoire sur une chaîne de radio internationale.

Une situation agaçante surtout que, selon lui, la plupart des joueurs qu'il a contactés veulent disputer ces deux dernières journées. Avant de faire le point définitif ce jeudi, lors de la conférence de presse, sur les cadres de son équipe qu'il aura à sa disposition, on apprend, pour le moment, que les Lyonnais Maxwel Cornet et Sinaly Diomandé, de même que Messins Angban Victorien et Habib Maïga devraient être retenus par leurs clubs.

Pour faire face à la situation, le technicien français se prépare à jeter dans le bain des joueurs issus du championnat de Côte d'Ivoire et de quelques clubs du continent africain. « Nous avons dû prendre des précautions avec mon staff en faisant une présélection de presque 100 joueurs », avoue-t-il « impuissant » face à une circulaire qui le « pénalise beaucoup ».