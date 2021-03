Cote d'Ivoire: Choix du candidat RHDP à la Présidentielle/Mamadou Touré - «Hamed me disait, l'homme de la situation, c'est Alassane Ouattara»

Au nom des jeunes ivoiriens, le ministre de la Promotion de la jeunesse et de l'Emploi des jeunes a rendu un hommage au Premier ministre pour qui, il était un jeune-frère et un collaborateur.

Dans son témoignage ce mercredi 17 mars, au palais présidentiel, il a notamment relevé la loyauté du Premier ministre Hamed Bakayoko qui était attaché au Président Alassane Ouattara. Cette loyauté s'est aussi manifestée lors de la présidentielle de 2020, lorsqu'il fallait choisir le candidat du Rhdp et que nombre de cadres du parti estimaient que son heure avait sonné.

« Alors que beaucoup estimaient qu'avec le décès du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly son heure avait sonné pour être notre candidat à l'élection présidentielle, le Premier ministre Hamed Bakayoko m'a dit: "Touré, tu sais, tous ceux qui s'agitent autour de moi, le font pour eux-mêmes. L'homme de la situation c'est le Président Alassane Ouattara. Nous devons être soudés derrière lui" », a-t-il révélé.

Pour Mamadou Touré, Hamed Bakayoko a également exprimé sa loyauté dans les différentes fonctions qui lui ont été confiées par le Chef de l'Etat. Ministre d'Etat, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité ; ministre de la Défense ; Premier ministre. Par ces fonctions, « il était un rempart pour le Chef de l'Etat, une forteresse ».

Certes, il reconnaît que le Président de la République est effondré, premièrement pour Amadou Gon Coulibaly et aujourd'hui pour Hamed Bakayoko, son fils. Mais, « il doit rester debout pour la jeunesse, la Côte d'Ivoire et la sous-région ». Et de rassurer le Président Ouattara : « Nous prenons l'engagement de constituer avec l'ensemble des jeunes que Hamed Bakayoko a mobilisés toutes ces années autour de vous, une forteresse pour les batailles à venir ».

A Hamed Bakayoko, il demande d'aller en paix. « A l'heure de la séparation, je voudrais te dire que tu as vécu utile. La jeunesse ivoirienne te sera toujours reconnaissante. Nous sommes ensemble », a-t-il soutenu.

Il a de prime abord reconnu les qualités de l'homme et ses bienfaits pour la jeunesse : Un homme généreux, ouvert et humble. Beaucoup de jeunes bénéficiaient de son aide et de son appui. On peut citer, entre autres, des artistes, étudiants, élèves, des sans emplois, etc.

Selon le ministre, le Golden Boy a donné une seconde chance à de nombreux Ivoiriens en finançant leurs projets. « Il disait tirer cette générosité de vous, la Première dame Dominique Ouattara », a-t-il affirmé.