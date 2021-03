Sénégal: Ousmane Sonko en rencontre avec «Frapp France degage» et «Doyna» - «La 2ème vague risque d'être plus dévastatrice»

Ousmane Sonko poursuit ses visites auprès des chefs de partis politiques de l'opposition et des organisations de la société civile. Après sa visite au Mouvement de défense de la démocratie (M2D), le leader de Pastef-Les Patriotes, a été reçu hier, mardi, par les membres des mouvements "FRAPP France dégage et "Doyna".

Ousmane Sonko a fait remarquer que ces deux organisations se sont mobilisées pour participer «contre le complot ourdi contre sa personne». Avant de faire savoir que le mouvement "France Frapp Dégage" n'a pas de problème avec la France particulièrement. Répondant à la question sur les manifestants qui ont été arrêtés, l'opposant a exigé qu'ils soient libérés. « Nous avons plus de 120 personnes dans les geôles de Macky Sall. Le combat ne se limite pas seulement à Guy Marius Sagna. Tous ceux qui sont détenus ont la même valeur et la même importance pour nous. Nous espérons qu'ils seront tous élargis de prison dans les prochains jours ».

Et à en croire le patron du parti Pastef-Les Patriotes « nous avons accepté le "Ndiguel" du Khalife et de tous les autres chefs religieux en renonçant à certains manifestations ». Avant de proférer des avertissements à l'endroit du régime de Macky Sal. « Si nos exigences ne sont pas respectées, nous referons ce que nous avons déjà fait parce que le peuple est motivé et déterminé. Donc, je pense que le pouvoir a décrypté le message qui lui a été lancé pour tenir compte. Parce que la seconde vague risque d'être plus dévastatrice que la première », a-t-il prévenu.

Ousmane Sonko, sur les enseignes françaises notamment Auchan et Total, qui ont été attaquées lors des manifestations a indiqué : « je crois que les casses existent partout. Quand il y a eu la manifestation des gilets jaunes en France, il y a eu des casses. Ces casses traduisent d'abord l'échec des politiques économiques et sociales du régime en place. Lequel régime n'a pas pu résorber le chômage, amoindrir la pauvreté. Et quand des gens profitent de ces situations pour casser, ils vont là où il y a l'abondance ».

Par ailleurs, Sonko n'a pas manqué de déplorer toutes les scènes de pillages.