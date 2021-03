Afrique: 5e et 6e journées des éliminatoires de la CAN 2021 - 33 Etalons convoqués pour arracher la qualification

En raison du coronavirus, le sélectionneur, Kamou Malo, a dévoilé une liste élargie de 33 joueurs.

Le sélectionneur des Etalons, Kamou Malo, a dévoilé hier 17 mars à Ouagadougou, une liste de 33 joueurs pour les confrontations contre l'Ouganda et le Soudan du Sud respectivement le 24 mars prochain à Kampala et le 29 mars à Ouagadougou. Ces deux matches comptent pour les 5e et 6e journées des éliminatoires de la CAN 2021.

Pour les confrontations contre l'Ouganda le 24 mars 2021 à Kampala et le Soudan du Sud le 29 mars à Ouagadougou, comptant pour les 5e et 6e journées des éliminatoires de la CAN 2021, le sélectionneur des Etalons, Kamou Malo, a fait appel à 33 guerriers. Si dans la longue liste de Malo, exceptionnellement autorisée par la Fédération burkinabè (FBF) et le ministère des Sports et des Loisirs pour raison de pandémie de coronavirus, nous retrouvons les habitués de l'écurie, il faut noter que sept joueurs effectuent leurs premiers pas et quatre sont de retour en sélection.

Pour les novices, il y a le portier de l'AS Sonabel, actuel leader du Faso foot, Ben Idriss Traoré, le sociétaire de Salitas FC, Herman Somgogma Nkiema, Hamed Belem de USM Alger, Abdoul Fessal Tapsoba du Standard de Liège (Belgique), Ben Aziz Zagré de Victoria Guimares (Portugal) et Ismahila Ouédraogo de l'AS Douanes. Des sept nouveaux, il y a trois locaux. « Tous ceux qui vont s'illustrer auront leur chance » a rappelé le sélectionneur des Etalons. Absent lors des deux dernières journées des éliminatoires de la CAN 2021, Hervé Koffi Kouakou de Exel Mouscron retrouve les cages des Etalons. Aussi, il faut noter le retour de Boureima Hassan Bandé de NK-ISTRA 1961.

Après sa longue blessure, le sélectionneur des Etalons pense que le joueur a besoin d'être mis en confiance. Patrick Malo de Hassania Agadir et Sami Hien de Salitas FC signent également leur retour en sélection. Pour raison de COVID-19 qui contraint les professionnels dès leur retour à observer une quarantaine avant d'intégrer leur club, plusieurs formations, notamment européennes, sont réticentes à libérer les joueurs. En ce qui concerne les footballeurs burkinabè, seulement un est dans ce cas, selon Kamou Malo. Il s'agit de Cyrille Barros Bayala. « Nous sommes en pourparlers avec son club Ajaccio », a rassuré le sélectionneur des Etalons. Deux joueurs sélectionnés, Yacouba Coulibaly et Franck Lassina Traoré, ont eu des soucis physiques ces derniers moments.

« Nous respectons l'Ouganda... »

Ainsi, le sociétaire de l'Ajax d'Amsterdam, qui s'est retrouvé avec la réserve du club et Yacouba Coulibaly a quitté le championnat français pour l'Espagne. « Franck peut nous aider. Nous n'allons pas aider les autres à enterrer nos joueurs. Quant à Coulibaly, il est d'une grande importance dans les vestiaires et nous avons besoin de son expérience », s'est justifié le sélectionneur sur la convocation de ces deux joueurs.

Le sociétaire d'Aston Villa, Bertrand Isidore Traoré, a abandonné les siens sur blessure, le week-end dernier. Néanmoins, il est sur la liste du sélectionneur national des Etalons. Pourquoi sélectionner un blessé ? « Bertrand est en train de se traiter. Nous espérons tous le voir ce week-end en championnat pour nous situer. Sa présence en sélection nationale est très importante surtout dans les vestiaires. C'est un garçon qui ne triche pas. Mais à défaut, nous avons des joueurs dans la liste qui peuvent le remplacer », a mentionné Malo.

Il faut noter que le Burkina Faso a joué trois fois l'Ouganda en éliminatoires de CAN et enregistre une victoire et deux nuls.

Quel sera l'objectif des Etalons à Kampala ? « Nous allons pour jouer le minimum de résultats. Nous respectons l'adversaire. L'Ouganda nous talonne et nous a tenus en échec à Ouagadougou » s'est souvenu Kamou Malo. Une victoire des Etalons à Kampala les qualifie avant le dernier match. En cas de matchs nuls dans les deux oppositions de la poule B, Les Etalons décrocheront également leur ticket qualificatif. Kamou Malo et ses poulains quittent Ouagadougou le 20 mars prochain pour l'Ouganda. Ceux qui disputeront le championnat ce weekend avec leur club rejoindront la sélection au plus tard le 22 mars prochain à Kampala.

Ollo Aimé Césaire HIEN

Gardiens de but

-Hervé Koffi Kouakou (Exel Mouscron)

-Babayouré Aboubacar Sawadogo(RCK)

-Ben Idriss Traoré (As Sonabel)

-Farid Ouédraogo (USFA)

Défenseurs

- Issoufou Dayo(Berkane)

- Edmond Tapsoba(Leverkusen)

- Steeve Yago(Caen)

- Soumaila Ouattara(Raja)

- Ben Aziz Zagré( Guimares B)

- Hermann Nikiema(Salitas)

- Issa Kaboré(Malines)

- Yacouba Coulibaly ( Cartegna / Espagne)

-Patrick Malo(Agadir)

-Dylan Ouedraogo(Louvain)

Milieux

- Charles Kaboré(Dinamo M)

- Adama Guira(Sonderjyske)

- Alain Traoré(Berkane)

- Bryan Dabo(Benevento)

- Dramane Nikiema(Horoya)

- Abdoul Razack Traoré(Gerinspor)

- Abdoul Bandaogo(Betis B)

- Ismaïla Ouedraogo dit Ngolo Kanté(Douanes)

-ZakariaSanogo( Ararat Armenia)

-Sami Hien( Salitas FC)

Attaquants

- Bertrand Traoré(Aston Villa)

- Franck Lassina Traoré(Ajax)

-Boureima Hassane Bandé(Istra)

- Mohamed Lamine Ouattara (As Sonabel)

- Mohamed Konaté(Kimki)

-Cyrile Bayala(Ajaccio)

-Eric Traoré(Pyramids)

-Hamed Belem(USMA)

-Feyssal Tapsoba (Standard)