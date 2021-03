Burkina Faso: Danse acrobatique - Le jeu «dangereux» de jeunes Bobolais

Ils sont jeunes et une fois sur scène, on a plutôt l'impression qu'ils ne sont nullement soucieux de leur vie. Ces danseurs chorégraphes, en effet, ont toujours su tenir leur public en haleine par des gestes acrobatiques les plus inimaginables, et même les plus osés à vous donner le tournis.

Des démonstrations spectaculaires qu'ils ont pourtant toujours réussies avec brio devant un public généralement partagé entre la peur et la joie. Il faut en effet voir Guillaume Bertrand Kiswendsida Guissou, dit Robot, le messie et ses danseurs sur scène pour se convaincre de leur talent artistique. Des prouesses acrobatiques qui pourraient tout simplement s'apparenter à un jeu de la mort. Et pourtant, Robot le messie et son groupe affirment se faire simplement plaisir en pratiquant leur sport favori.

C'est toujours le regard hagard et la tête entre les mains que le public suit les prestations de ces jeunes artistes. Leur spectacle fait d'enchaînement de mouvements coordonnés les conduisant par moments dans des situations extrêmement risquées avec des acteurs surmontés les uns sur les autres ne peut laisser personne indifférente.

Surtout quand il s'agit, par exemple, de se dresser de tout son long et les pieds joints au milieu du crâne d'un équipier dont les appuis reposent sur le dos d'un troisième acteur accroupi et tenu par les mains et les pieds par le quatrième du groupe. Et c'est sur ce dernier, couché sur le dos à même le sol, que repose cette gigantesque œuvre artistique mais combien périlleuse. Un jeu d'équilibre ou chaque seconde est comptée, les gestes millimétrés et en parfaite harmonie avec un rythme musical électrique.

Par ces chefs- d'œuvre artistiques, Robot le Messie a fini par convaincre le public bobolais de la passion qu'il nourrit pour son art. De la passion, il en faut véritablement pour ces jeunes artistes qui s'exposent à des risques énormes, souvent au péril de leur vie juste pour leur plaisir et le bonheur des spectateurs.

Une chose est sûre, Robot le messie et son groupe ont désormais conquis les cœurs des mélomanes de Sya avec leur chorégraphie endiablée et risquée. Leur prestation bien orchestrée et savamment synchronisée se termine toujours par des tonnerres d'applaudissements pour un public qui aura longtemps retenu son souffle avant de se convaincre qu'il ne sort pas d'un rêve.

De quoi galvaniser davantage ce groupe qui nourrit des ambitions à l'international. Sacré meilleur artiste le plus joué en 2017 et meilleur artiste en 2019 par « Bobo Lolo », Robot le Messie voit petit à petit un rêve d'enfance se réaliser. «J'ai été surtout inspiré par Michael Jackson et le Burkinabè MCZ. Les deux artistes m'ont séduit lorsque j'étais petit par leur présence sur scène. Je les comparais à de vrais robots parce qu'ils dansaient comme des appareils téléguidés. J'étais très fasciné par leur prestation et je me suis dit qu'il fallait faire comme eux un jour. Et c'est pourquoi j'ai pris le surnom de Robot le Messie», nous a- t-il confié.

De plus en plus sollicité pour des prestations dans les maquis et au cours de cérémonies officielles, Robot le Messie voit encore plus loin. Car pour lui, offrir des spectacles à l'étranger ne serait qu'une récompense des nombreux sacrifices consentis depuis toujours pour enfin attirer l'attention du public burkinabè.

A seulement 32 ans, Guillaume Bertrand Kiswendsida Guissou n'attend plus que les sponsors et autres mécènes de la culture pour consolider ses acquis et aller à la recherche d'une consécration continentale. Un défi que Robot le Messie entend relever par l'engagement de ses artistes à toujours se surpasser pour offrir au public des spectacles de qualité.