Afrique: Des sommités vont magnifier l'apport du Pr Amadou Mahtar Mbow pour les générations africaines

L’intelligentsia africaine a battu le rappel des troupes pour célébrer le centenaire du Pr Amadou Mahtar Mbow. Des sommités africaines établies partout dans le monde se sont levées comme un seul homme pour apporter leur contribution et mettre en exergue les points saillants de la vie et de l’œuvre d’une personnalité qui a porté haut le flambeau dans toutes les instances internationales.

Le Comité d’organisation du Centenaire du Pr Amadou Mahtar Mbow, dirigé par M. Ibrahima Fall, fonctionnaire international, a fait face à la presse ce mercredi 17 mars au Musée de Civilisations Noires à Dakar pour donner les grandes orientations de l’événement.

Ce face-à-face avec les journalistes a permis de dévoiler au grand public les grands intellectuels africains qui se sont engagés à mettre en vitrine la vie et l’œuvre d’un homme qui peut inspirer toutes générations confondues.

La présidente du Comité scientifique composé de personnalités intellectuelles, en l’occurrence, le Pr Penda Mbow a annoncé la participation de sommités africaines établies partout dans le monde qui vont animer le colloque international ainsi que la série de wébinaires prévus durant la période allant de mars 2021 – à mars 2022.

Elle fait allusion à M. Pedro Pires, Ancien Président du Cap-Vert et M. Wole Soyinka, Écrivain, Prix Nobel qui se prononceront sur le thème général et feront des témoignages sur la personne de Amadou Mahtar Mbow.

Le Pr Penda Mbow en personne traitera du sous-thème « Amadou Mahtar Mbow : une vision dynamique de l’éducation ».

Quant à Souleymane Bachir Diagne et Hamady Bocoum, ils gratifieront de leur expérience sur la « Restitution des biens culturels ». Le Pr Mamadou Diouf, pour sa part, relèvera les « Interrogations sur les cultures africaines ».

Dans la même dynamique, les Pr Edwy Plenel et Doudou Diène développeront sur « Le Visionnaire : Histoire et Actualité du Nomic ». Une thématique qui, selon Mme Fatou Mboup, présidente du Comité d’ Organisation et Communication, colle à l’évolution des choses vu la démocratisation de l’accès à l’information notée en Afrique et dans le monde.

L’ancien Premier ministre, Mamadou Lamine Loum parlera de « L’engagement politique et citoyen » du Pr Mbow notamment son engagement lors des Assises nationales et CNRI (Commission nationale de réforme des institutions).

Le jeune garde composé du Pr Hamidou Anne, Aminata Kane, la petite fille du parrain et Alyune Blondin Diop décrypteront « Le message pour les jeunes et la jeunesse dans la vie et l’œuvre de M. Amadou Mahtar Mbow ».

Un sujet d’une actualité brulante si l’on se réfère aux derniers événements survenus dans le pays et qui montrent que les préoccupations de la jeunesse doivent être une priorité dans la marche d’une nation en construction.

Le colloque international sera appuyé par un vernissage qui, selon le Pr Babacar Bouba Diop, président du Comité en charge de cette activité, marquera le début d’une exposition itinérante à travers le pays et le Monde au cours de la période du 20 mars 2021 à mars 2022.

Cet histoiren précise que la première étape sera le Musée des civilisations noires du 20 mars au 20 avril 2021.

Dans la dynamique de célébration du centenaire qui va se dérouler sur une année, des messages forts sont également attendus lors de la série de wébinaires prévues du samedi 27 mars au samedi 29 mai 2021.

Un livret qui va s’ouvrir en prolongeant le message pour « les jeunes et la jeunesse dans la vie et l'œuvre de M. Amadou Mahtar Mbow » que vont délivrer Alyune Blondin Diop, Hamidou Anne, Aminata Kane et Souleymane Diallo.

Les éminents professeurs Souleymane Bachir Diagne, Hamady Bocoum, Felwine Sarr, Pap Ndiaye et Charles Moumouni débattront sur la « Restitution des biens culturels ».

Un sujet qui est au cœur de la géopolitique internationale avec les engagements que la France a pris envers les pays africains.

Les professeurs Mamadou Diouf, Ibrahima Wane, Maréma Touré, Younouss Sèye et Amadou Ly répondront des «Interrogations sur les cultures africaines ».

« Le Visionnaire : Histoire et Actualité du Nomic », sera au cœur des échanges entre Edwy Plenel, Doudou Diène, Amadou Mahtar Ba, Eugénie Rokhaya Aw et Khadijatou Tall Samb.

Mme Marie-Louise Corréa, M. Abdoulaye Élimane Kane, Pr Abdou Salam Sall, ancien recteur de l’UCAD et M. Moussa Mbaye débattront de « Philosophie et action du scoutisme laïc dans la vie et l’œuvre de M. Amadou Mahtar Mbow ».

Les professeurs émérites Abdoulaye Bathily, Théophile Obenga, Thierno Moctar Bah, Boubacar Barry, Rokhaya Fall, Adam Ba-Konaré et Babacar Diop dit Buuba vont exposer sur « Amadou Mahtar Mbow et la réécriture de l’Histoire africaine ».

L’ancien premier ministre Mamadou Lamine Loum revient sur l’engagement politique et citoyen (Assises nationales et CNRI). Mais il sera épaulé par le Pr Babacar Kanté, Abdoulaye Dièye et Pape Demba Sy.

Le fondateur du tink tank Africa Jom Center, M. Alioune Tine, à côté de Pierre Sané, Mame Penda Ba, Selly Ba et Pape Ibrahima Kane vont débattre du thème « Amadou Mahtar Mbow et les droits humains et citoyens ».

Le dernier panel virtuel qui va se tenir sur « Amadou Mahtar Mbow et l’émancipation des peuples en Afrique et dans le monde » sera animé par M. Ebrima Sall, ancien des nations unies, Jean-Bernard Ouedraogo, Barka Ba, journaliste et Vincent Foucher.

La richesse du programme qui permet au président du Comité d’organisation, M. Ibrahima Fall que « celui que nous célébrons le centenaire est un combattant, un leader qui peut inspirer toutes les générations et dans tous les domaines ».

Le Comité d’organisation du centenaire de Amadou Mahtar Mbow a confié que la cérémonie officielle du mars 20 mars sera rehaussée par les interventions de M. Macky Sall, Président de la République du Sénégal, Sa Majesté Mohamed VI, Roi du Maroc, M. Alpha Condé, Président de la République de Guinée, M. Mahamadou Issoufou, Président de la République du Niger, M. Roch Marc Christian Kaboré, Président de la République du Faso.

Il est également prévu la participation d’anciens Chefs d’État amis de M. Mbow, de même que de hautes personnalités politiques et scientifiques nationales et internationales.