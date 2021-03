Afrique de l'Est: La société civile opposée au financement de l'oléoduc reliant l'Ouganda à la Tanzanie

Près de 265 organisations de la société civile ont appelé les banques à ne pas financer la construction du pipeline pétrolier de 1445 kilomètres reliant l'Ouganda à la Tanzanie.

Ces organisations estiment que l'oléoduc "se révélera financièrement non viable ou produira des dommages climatiques inacceptables", et menacera les communautés locales, l'approvisionnement en eau et la biodiversité. Elles ont consigné leurs requêtes dans une lettre ouverte adressée à trois banques, agissant en tant que conseillers financiers pour le projet et à 22 banques de crédits. Les signataires comprennent des organisations de 49 pays, dont 122 sont basées en Afrique et 84 de pays touchés (Ouganda, Kenya, RD Congo). Le groupe a détaillé les effets néfastes potentiels du projet, selon lui.

Selon cette lettre, le projet alimentera le changement climatique en transportant du pétrole qui générera plus de 34 millions de tonnes d'émissions de carbone chaque année - plus que les émissions annuelles actuelles de l'Ouganda et de la Tanzanie réunies. En outre, le gazoduc aurait des impacts négatifs sur les communautés et les droits. Environ 14 000 ménages en Ouganda et Tanzanie perdraient des terres à cause du gazoduc, d'après la coalition. L'autre préoccupation concerne les déversements d'hydrocarbures potentiels: un tiers de l'EACOP (East african crude oil pipeline) sera construit dans le bassin du lac Victoria, source d'eau et de moyens de subsistance pour jusqu'à 40 millions de personnes.

A en croire David Pred, directeur exécutif de Inclusive development international (IDI), "il est difficile de concevoir un projet plus dangereux à un moment plus périlleux pour la planète". La décision finale d'investissement est attendue dans les semaines à venir. Le pipeline devrait coûter 3,5 milliards$, dont 2,5 milliards $ proviendront des financiers. Soutenu par le Programme des Nations unies pour le développement, ce domaine d'intervention explore l'impact du changement climatique et d'autres déséquilibres planétaires sur la tendance croissante des inégalités humaines et vice-versa.