Cote d'Ivoire: Disparition - Le Congo salue la mémoire d'Hamed Bakayoko

Le président ivoirien, Alassane Ouattara, s'est entretenu le 16 mars, avec la délégation congolaise conduite par le ministre de l'Equipement et de l'Entretien routier, Emile Ouosso, porteur d'un message du président Denis Sassou N'Guesso.

La délégation a exprimé la compassion et le soutien du peuple congolais au chef de l'Etat de Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara, et à la nation ivoirienne, suite au décès du Premier ministre survenu le 10 mars à Berlin, en Allemagne.

En compagnie de Jean Dominique Okemba, conseiller spécial du président de la République, Paul Obambi, président de la chambre de commerce de Brazzaville et de Me Vincent Gomez, Emile Ouosso a salué la mémoire du Premier ministre, Hamed Bakayoko, « Un grand serviteur de l'Etat et une personnalité, qui a servi son pays avec dévouement ».

Au cours de cet entretien, on note la présence des ministres ivoiriens des Affaires étrangères, Ally Coulibaly, des Eaux et forêts, Alain Richard Donwahi, et le directeur de cabinet du président de la République, Fidèle Sarassoro.

Décédé à l'âge de 56 ans, Hamed Bakayoko a connu une ascension balzacienne. Il a été leader étudiant, journaliste, patron de radio, député maire d'Abobo, ministre de l'Intérieur, ministre de la Défense, puis Premier ministre, après la mort brutale de son prédécesseur Amadou Gon Coulibaly en juillet dernier. Hamed Bakayoko venait d'être élu député de Séguéla, malgré son absence pour les raisons de santé.