Congo-Brazzaville: Un Congolais lance un cercle de réflexion sur la jeunesse

À quelques jours du 1er tour de l'élection présidentielle au Congo, Mikayoulou Zola annonce la création d'un cercle de réflexion sur les thèmes de la jeunesse. Il souhaite constituer un réseau international de jeunes responsables et entreprenants conscients des défis à relever dans le monde qui les entoure.

Dakar. Selon son initiateur, le Club 21 se veut être un cercle de réflexion indépendant et ouvert regroupant des jeunes, avec l'appui des professionnels, entrepreneurs, hommes et femmes d'influence. Réunis autour de la question du développement et de l'autonomisation des jeunes, son but est de mener des réflexions dans les domaines de la formation, l'entrepreneuriat et le social, en plus d'établir un planning avec des objectifs qui favoriseraient le développement de tous.

« Ce n'est pas une initiative personnelle. C'est une démarche commune, en dehors des prises de position partisanes », explique-t-il. Ces jeunes dynamiques et pragmatiques, issus de divers horizons, se rencontreront et participeront aux débats en élaborant des propositions qui seront soumises aux investisseurs. Les propositions retenues seront ensuite développées sous un angle économique axé sur la création de richesses.

Tourné vers le développement durable, le Club 21 aura pour préoccupation permanente le changement de mentalité tout, en exigeant un esprit créatif.

Mikayoulou Zola réfute l'idée d'effet d'annonce. Bien au contraire, il compte sur l'appui des membres de par leur expérience dans plusieurs domaines de formation, ainsi que celle de la vie courante, afin de constituer un réel atout pour faire bouger les lignes.

« Il s'agit de créer notre avenir ! », clame le Congolais depuis le Sénégal.

