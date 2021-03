Angola: Cândida Teixeira croit en une plus grande représentation féminine

La Havane — L'ambassadrice angolaise à Cuba, Maria Cândida Pereira Teixeira, a déclaré à La Havane que la représentation des femmes dans l'Exécutif angolais pourrait être d'environ 50% dans un proche avenir.

Dans une interview accordée au magazine «Mujeres» de la Fédération des femmes cubaines, à propos de la Journée Março-Mulher, Cândida Teixeira déclare qu '«avec la démonstration de compétence et de dévouement des femmes angolaises, ce ne sera pas une tâche difficile pour atteindre le chiffre de 50 pour cent.

Selon une note de l'ambassade d'Angola à Cuba, dans l'interview, Cândida Teixeira reconnaît l'engagement du Gouvernement angolais, en particulier du Président João Lourenço, à «autoriser et confier des postes politiques au plus haut niveau de la structure gouvernementale, dans laquelle nous avons une représentativité de 30,4% des femmes ».

La diplomate a évoqué quelques exemples de femmes occupant des postes gouvernementaux, en tant qu'auxiliaires du titulaire du pouvoir exécutif, à savoir la ministre d'État chargé aux Affaires sociales, les ministres des Finances, de l'Administration publique, du travail et de la sécurité sociale, de l'Enseignement supérieur, des sciences et de la technologie et innovation, celle de l'Éducation, ainsi que de l'Action sociale, famille et promotion de la femme et de la Jeunesse et des sports et plusieurs secrétaires d'État.

En ce qui concerne les défis actuels auxquels sont confrontées les femmes angolaises, elle considère la nécessité de continuer à assurer une présence plus équitable des femmes dans le processus de prise de décision politique et une approche sensible aux questions de genre dans la préparation du budget de l'État.

