Madagascar: La nécessaire sensibilisation au nettoyage numérique

Les études d'impact écologique ont montré que 10 % de l'électricité mondiale était utilisée par l'informatique pour faire fonctionner, entre autres, Internet et ses réseaux. Chaque année, 900 millions de tonnes de CO2 sont générées par les « déchets numériques » - mails de newsletter, musiques et photos stocées sur le cloud.

À Madagascar, l'association environnementale « Let's do it Madagascar » organisait ce mercredi 1è mars une réunion d'information pour sensibiliser les étudiants et responsables d'ONG au « Digital Clean Up », ou nettoyage numérique. Un concept encore méconnu pour beaucoup sur la Grande Île.

Envoyer un mail génère du carbone. Le conserver aussi, tout comme le stockage de ses données personnelles sur des plateformes virtuelles. Car ces millions de serveurs dispersés à travers le monde et qui fonctionnent 24 heures sur 24 consomment de l'énergie et génèrent des gaz à effet de serre.

Spécialisée dans la lutte contre les déchets, l'association « Let's do it Madagascar » présidée par Ornella Assimini a décidé de s'attaquer à la pollution numérique, en sensibilisant largement sur ses effets.

« L'idée du digital clean up, ce n'est pas d'interdire aux gens d'utiliser internet ni de d'interdire l'évolution vers ce monde de stockage numérique, précise Ornella Assimini. Mais l'idée, c'est juste d'être plus responsable dans nos utilisations sur le numérique, de ne pas gaspiller d'espace, de ne pas surconsommer. À Madagascar, on est loin d'être encore un gros pollueur, si on se compare au reste du monde. Mais il faut comprendre que la tendance va vers ça. Et l'idée, c'est d'inculquer tout de suite les bonnes pratiques aux citoyens pour ne pas aller vers cette tendance fatale pour notre environnement. »

Cétacés et déchets numériques

Dans le public se trouvent plusieurs futurs ambassadeurs de la cause, à l'instar de Stéphanie Andrianaivoravelo. Cette chargée de communication de l'association Cétamada, qui œuvre pour la conservation des mammifères marins et de leur habitat dans l'Océan Indien, est convaincue du message.

« Cétacés et déchet digital, on pourrait croire qu'il n'y aucun lien, mais en fait, il y en a un ! insiste Stéphanie Andrianaivoravelo. Parce que nos déchets digitaux représentent une grosse quantité de CO2, et le CO2 impacte directement nos océans, tout l'écosystème marin et surtout les cétacés qui y habitent. »

Le 20 mars prochain aura lieu le World Digital Clean Up Day. L'occasion pour nous tous de supprimer définitivement certains de nos mails, nos photos en doublon, et de se désabonner des newsletters et toutes sortes de notifications pollueuses de nos boîtes mails ... et de notre planète.

Le site digital.worldcleanupday.org propose aux internautes qui le souhaitent d'indiquer le nombre de méga-octets supprimés durant cette journée afin d'obtenir de nouvelles statistiques.