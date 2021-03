Angola: João Lourenço déplore la mort du Président tanzanien

Luanda — Le Chef de l'Etat angolais, João Lourenço, a déploré jeudi le décès du président tanzanien, John Pombe Magufuli, survenu mercredi des suites de maladie.

Dans un message de condoléances adressé au vice-président de ce pays, l'homme d'État angolais a exprimé que, c'est qu'avec une profonde consternation, qu'il avait pris connaissance du décès du Président John Pombe Magufuli.

Face cet "événement malheureux", le Président João Lourenço présente au peuple et au Gouvernement de la Tanzanie, au nom de l'Exécutif angolais et en son nom propre, les condoléances les plus émues à la famille éprouvée.

«En ce moment de douleur pour la nation tanzanienne, où la perte prématurée de votre Chef vous met au défi de poursuivre votre travail en faveur du progrès et du développement de la Tanzanie, j'exprime ma conviction que les dirigeants nationaux sauront surmonter sereinement ce moment difficile, en hommage mérité au Président John Magufuli », lit-on dans ce message.

Le Chef de l'Etat dit que cet événement tragique et inattendu laisse un vide difficile à combler au niveau de la SADC, où le Président Magufuli, pour son esprit, a stimulé des initiatives et des idées qui ont dynamisé l'institution et a aidé à renforcer son rôle en tant que développement de catalyseur de la sous-région et de l'Afrique.

