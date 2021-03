Cote d'Ivoire: Employabilité des étudiants - Une centaine d'étudiants formés aux réalités des entreprises

La Chambre de Commerce Européenne en Côte d'Ivoire (Eurocham) a organisé, hier mercredi 17 mars, à l'endroit des étudiants de l'Ufr des Sciences économiques et de gestion de l'Université Félix Houphouët-Boigny (UFB), une séance de coaching.

Et ce, dans le cadre du projet « s'investir, ensemble ! », financée par l'Union Européenne (UE) et qui vise à rapprocher les jeunes du marché de l'emploi et les entreprises des milieux universitaires. « Comment réussir le passage de la formation académique à la vie en entreprise » était le thème de la formation donnée par Traoré Djakaridja, chef de service en Ressources humaines, membre de la commission sociale deUGECI.

Au cours de cette formation, le formateur a instruit les étudiants sur « comment réussir le passage de la vie universitaire à la vie professionnelle ». Selon Traoré Djakaridja « L'objectif était de les amener à savoir que l'entreprise est différente de l'Université, université égale liberté, entreprise égale contraintes, université égale « irresponsabilité et entreprise « responsabilité ». De prendre conscience qu'il est à l'Université pour faire quelque chose, avec des objectifs à atteindre et il ne doit pas perdre de vue ces objectifs parce que, en entreprise, ce sont les objectifs qu'on vise.

Donc déjà, c'est de se forger à la discipline, au respect de la hiérarchie ». Au nom de l'Ugeci qui a conduit cette séance de renforcement des capacités, Christian Kouadio, Economiste senior à l'Union générale des grandes entreprises industrielles, a expliqué « Ces journées métiers s'inscrivent dans le cadre du projet "S'investir ensemble" dans le cadre de l'axe 3 "amélioration de l'employabilité des étudiants en Côte d'Ivoire". On approche les entreprises des étudiants et les étudiants des entreprises.

L'objectif général, c'est d'apporter des éléments aux étudiants pour qu'ils puissent faire la différence sur le marché de l'emploi qui est très compétitif et concurrentiel et la formation académique ». Et d'ajouter : « Les aider à avoir des outils pour pouvoir améliorer cette employabilité et aussi améliorer leur valeur. Généralement, on se plaint que les étudiants ne soient pas au niveau, mais on ne se pose pas la question de savoir qu'est-ce que nous nous faisons pour eux. C'est donc la réponse à cette question qu'on essaie de porter. L'intérêt, pour nous, c'est d'avoir des étudiants formés et qui sont compétents pour le marché de l'emploi. »

Une centaine d'étudiants a pris part à cette formation. Dr Komenan Narcisse, vice-Doyen en charge de la pédagogie de l'Ufr des sciences économiques et de gestion de l'UFB, a expliqué que cette formation : « Vise à renforcer nos formations que nous donnons à nos étudiants, renforcer la formation académique avec les pratiques. Et avec l'Union des grandes entreprises industrielles, nous avons échangé et trouvé opportun de saisir cette occasion pour former et accompagner nos étudiants.

La pratique est importante pour renforcer la théorie mais la théorie est toujours importante pour améliorer la pratique. » "S'investir ensemble" financé à hauteur de près d'un milliard de FCFA comprend trois volets notamment, l'amélioration du climat des affaires, la recherche de soutien, de financement à l'intention des Petites et moyennes entreprises et le rapprochement des jeunes de l'emploi.