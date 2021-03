Sénégal: Démarrage des dépots pour les cartes nationales de presse - Au cœur de la procédure, à la maison de la presse

Les dépôts de dossiers pour l'obtention de la Carte nationale de presse ont démarré, lundi dernier 15 mars 2021. Le Comité pour l'Observation des Règles d'Ethique et de Déontologie (CORED) a pris des dispositions nécessaires pour la délivrance de quitus émanant du CORED, pièce obligatoire pour prétendre à cette carte. Quelques précisions du Directeur du Cored et des postulants sont notées.

C'est à la Maison de la presse sénégalaise que se trouve le siège du Comité pour l'Observation des Règles d'Etique et de Déontologie (Cored), au deuxième étage. Sur place, hier mercredi, aux environs de 12 heures, l'ambiance était bonne. Des journalistes et techniciens qui postulent pour l'obtention de la Carte nationale de presse, étaient sur place, à la permanence mise en place à cet effet. Les professionnels des médias ont répondu présents ; ils sont tous là pour se procurer un quitus, délivré par le Cored. C'est un élément incontournable pour l'obtention de la Carte nationale de presse. L'initiative est appréciée par bon nombre de journalistes rencontrés sur place.

Trouvé dans son bureau, le président du Cored, Mamadou Thior, explique les raisons de la nouvelle stratégie posée afin de mieux régulariser le métier du journalisme au Sénégal. «L'objectif, c'est tout d'abord assainir le milieu, car il y a beaucoup de laisser-aller dans ce métier. La presse, d'une manière générale est envahie de partout. Mais, avec la nouvelle Carte nationale de presse, nous voulons savoir qui est qui, les gens qui sont dans le milieu, les anciens et les nouveaux. Et à ce niveau, nous pouvons déjà focaliser les gens. Et avec la carte, nous pourrions répertorier tous les journalistes et techniciens. Nous voulons que la presse retrouve ses lettres de noblesse et que l'expérience perdue, pendant longtemps, puisse revenir envers la presse d'une manière générale», soutient le président du Cored.

Selon monsieur Thior, la presse est menacée et il faudrait mettre en place cette mesure pour une bonne régulation. Pour l'organisation, le Cored a pris tout un dispositif, selon son président. Ainsi, la délivrance, c'est du lundi au vendredi, de 09 heures à 16 heures. Mieux, dans ce contexte de la pandémie de Covid-19, les mesures barrières sont respectées, étant donné que la commission et la permanence accueillent du monde.

Pour Mamadou Thior, «le quitus demeure comme un casier judiciaire, puisque c'est un élément incontournable». Un journaliste qui a déjà rempli les formalités et ayant requis l'anonymat revient sur le déroulement de la procédure pour l'obtention de la Carte nationale de presse. «Tout d'abord, nous avons déposé la copie de la Carte de l'Agence de presse. Après la vérification pour la conformité, la secrétaire nous a remis un formulaire à remplir. Après, elle nous a donné un reçu qui sera évalué 48 heures.

Et le Cored va évaluer pour une validation de la demande», détaille-t-il. Pour ce jeune journaliste, l'organisation est parfaite, l'ambiance est juste à apprécier. Et il salue l'acte posé car, dit-il, au bout de quelques temps, le paysage médiatique retrouvera tout son sens et aboutira à une meilleure réorganisation.