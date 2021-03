Ile Maurice: Les parlementaires libres de circuler du 22 au 24 mars, l'opposition affûte ses armes

Avec la reprise des travaux à l'Assemblée nationale prévue le mardi 23 mars, les parlementaires seront, du 22 au 24 mars à 6 heures, exemptés de la provision de la Quarantine Act qui interdit à toute personne de s'aventurer hors de chez lui.

Une provision en vigueur depuis 6 heures le 10 mars avec l'instauration du reconfinement national et qui durera jusqu'à 20 heures le 25 mars. C'est ce qu'on peut lire dans la General Notice No. 486 of 2021 de la Mauritius Government Gazette en date du 17 mars.

Toutefois, notons que depuis le début du reconfinement, exception est faite pour les frontaliers des services essentiels publics et privés, ceux qui se rendent à l'hôpital, à la pharmacie ou vont faire des provisions essentielles, les juges, magistrats entre autres employés des tribunaux qui doivent se rendre en cour, les avocats dont les services sont retenus pendant cette période ainsi que des employés des centres de quarantaine et des agents de sécurité.

Parlement : La politique reprend ses droits

Pour revenir au Parlement, l'opposition se prépare pour la rentrée parlementaire. Une rencontre entre les chefs de file des partis et avec Nando Bodha a eu lieu au cours de la semaine. L'objectif est clair : obtenir des réponses aux interrogations entourant la pandémie et les scandales.

Depuis le 15 décembre de l'année dernière, date à laquelle le Parlement est entré en congé, l'opposition parlementaire a fait de nombreuses tentatives pour acculer le gouvernement. Conférences de presse, interrogations sur les réseaux sociaux, rencontres entre les différents leaders, marches... mais la population est restée sur sa faim, car il n'y a pas eu de réponses de la part du gouvernement, surtout après les révélations au cours de l'enquête judiciaire sur la mort de Soopramanien Kistnen. Entre-temps l'entente qui existait entre les trois partis de l'opposition a pris un rude coup. Toutefois, à cinq jours de la rentrée parlementaire, l'opposition, bien que les relations ne soient pas au beau fixe, va tout faire pour acculer le gouvernement.

Le président du Parti travailliste (PTr), Patrick Assirvaden, est un des parlementaires rouges qui affirme que quoique son parti soit autonome dans la prise de certaines décisions, il y aura une coordination au sein des trois groupes parlementaires pour mettre la pression sur le Premier ministre et ses ministres. «Nous avons beaucoup de questions au sujet du Covid. D'ailleurs, il y en a plusieurs ayant trait à ce problème et nous souhaitons que le gouvernement fournisse des réponses.»

Le parlementaire du PTr estime que depuis décembre, beaucoup de questions sont restées sans réponse. Il espère, surtout après les dernières révélations au sujet de Soopramanien Kistnen, qu'il y ait plus de transparence de la part des ministres.

Le nouveau whip de l'opposition, Patrice Armance, également un élu du Parti mauricien social-démocrate (PMSD), est celui qui agit comme coordonnateur entre les membres de l'opposition. «Depuis ma nomination, je parle avec les chefs de file des deux autres partis de l'opposition de même qu'avec Nando Bodha. Nous travaillons dans un seul esprit, celui d'acculer le gouvernement.» Le chef de l'opposition et du PMSD, Xavier-Luc Duval, a eu une première rencontre avec les deux autres leaders et Nando Bodha mardi et une autre est prévue samedi. «Tout cela vise à réunir l'opposition qui parlera d'une seule voix au Parlement.»

Patrice Armance soutient que jusqu'ici, il a eu des rencontres avec la Chief Whip, Naveena Ramyad et le speaker Sooroojdev Phokeer. Il souhaite que tout se déroule dans l'ordre au sein de l'hémicycle.

Pour Rajesh Bhagwan, secrétaire général du Mouvement militant mauricien (MMM), l'opposition fait bloc face au gouvernement. «Nous affûtons nos armes pour acculer le gouvernement sur les scandales et je souhaite que le Premier ministre et les ministres jouent la carte de la transparence.» Il fait appel au speaker pour que celui-ci joue son rôle d'arbitre. «Les yeux de la population seront braqués sur les réponses ministérielles, d'autant qu'il y a beaucoup d'interrogations autour du Covid et du vaccin.»

Rajesh Bhagwan demande que le gouvernement ne se montre pas arrogant. Il affirme que lui-même, personnellement, il va dénoncer le rôle d'un conseiller-courtier.

Nando Bodha, le nouveau venu au sein de l'opposition, collabore pleinement avec les trois partis de l'opposition. Il parle de sa réunion de travail avec le leader de l'opposition, Arvin Boolell et Paul Bérenger mardi.

En revanche, il fait ressortir qu'il n'a pas envoyé de questions pour cette première séance de l'année, car il estime que la majorité d'entre elles sont consacrées au Covid-19. Pour l'heure, l'ancien ministre ne sait pas où il sera placé dans l'hémicycle car, selon lui, c'est la prérogative du speaker.

Pratiquement toutes les questions liées au Covid-19

L'opposition fera feu de tout bois à la rentrée parlementaire le 23 mars. Du côté du Parti travailliste (PTr), Ritesh Ramful aura deux questions concernant la vaccination. Le Dr Farad Aumeer, élu de ce parti, posera également des questions sur le même sujet, notamment concernant les effets secondaires notés chez les personnes ayant pris l'AstraZeneca. Au Mouvement militant mauricien (MMM), Franco Quirin s'intéresse aux types de vaccins utilisés par le ministère de la Santé. Il veut aussi savoir si des sportifs qui devront prendre part à des activités internationales feront ce vaccin.

L'utilisation des fonds publics pendant cette période de crise sanitaire intéresse aussi l'opposition. Ritesh Ramful veut connaître le montant dépensé par le gouvernement pendant le confinement pour préserver l'emploi et le nombre de pertes d'emploi enregistré. Pour sa part, Rajesh Bhagwan, du MMM, revient à la charge sur l'achat des équipements et des médicaments pendant le premier confinement. Le député mauve veut savoir qui était le contact de Bo Digital Co. Ltd et de l'AV TechnoWorld Co. Ltd au sein du High Level Committee sur le Covid-19. Il veut des informations sur les compagnies qui ont bénéficié de l'argent de la State Trading Corporation (STC) pour l'achat des équipements. Il posera également une question sur Pack & Blister. Ehsan Juman aura également une interpellation sur les appareils fournis par Pack & Blister. Toujours au MMM, Aadil Ameer Meea souhaite que tous les contrats octroyés par la STC à Neeteeselec Ltd soient rendus publics, tandis que Salim Abbas Mamode cherchera des renseignements sur les appels d'offres en cours pour l'achat d'équipements de protection.

Croissance, déficit budgétaire

De son côté, le député du MMM Reza Uteem interrogera le ministre des Finances, Renganaden Padayachy, sur l'impact du confinement sur l'économie, la croissance, le déficit budgétaire. Il lui demandera d'énumérer les mesures prises par le gouvernement et d'indiquer la source de financement pour les appliquer. Osman Mahomed, du PTr, veut avoir des renseignements sur l'impact financier causé par le confinement sur les travaux entrepris par le gouvernement. Patrice Armance, élu du Parti mauricien social-démocrate (PMSD), cherche à connaître le montant disponible dans le Covid-19 Solidarity Fund et la somme qui a été dépensée, tout en réclamant les noms des bénéficiaires. Par ailleurs, ce même député du PMSD et Fabrice David du PTr ont chacun une question sur le Work Access Permit. Les deux élus souhaitent aussi savoir si les pêcheurs percevront une allocation puisqu'ils ne sont autorisés à pêcher que deux fois par semaine.

Les parlementaires de l'opposition s'intéressent également aux passagers qui auraient pu passer les frontières sans contrôle. Le député du MMM Deven Nagalingum tout comme Ehsan Jumun du PTr adresseront une question au Premier ministre, Pravind Jugnauth, sur les arrivées des jets privés à Maurice et les résultats des tests effectués sur les passagers. Au PMSD, Kushal Lobine interpellera le chef du gouvernement sur le même sujet. Toujours chez les Bleus, Salim Abbas Mamode veut connaître le protocole mis en place pour les diplomates qui entrent à Maurice ainsi que pour les membres du gouvernement qui rentrent de voyage. Pour sa part, Patrick Assirvaden du PTr veut avoir la liste des ambassadeurs mauriciens qui sont au pays actuellement.

La façon dont le confinement a été appliqué interpelle également les élus. Osman Mahomed veut savoir s'il n'y a pas un moyen pour avertir la population en avance sur la possibilité d'un confinement alors que sa collègue Stéphanie Anquetil compte demander au Premier ministre s'il est possible d'introduire un Covid alert system. La même élue voudra savoir si le gouvernement compte introduire un confinement plus strict comme c'est le cas dans trois circonscriptions des Plaines-Wilhems. Au MMM, Ariane Navarre-Marie posera une question sur les examens du School Certificate et du Higher School Certificate. Une autre élue mauve, Joanna Bérenger, souhaite savoir si des mesures ont été prises pendant ce confinement pour que des fonctionnaires rendent visite aux enfants «à risque», qui sont susceptibles d'être agressés ou victimes d'abus.

Les élus de l'opposition poseront néanmoins quelques questions qui ne sont pas liés au Covid-19, estimant que ce sont des urgences. Aadil Ameer Meea aura une interpellation sur la mort de Soopramanien Kistnen tandis que Stéphanie Anquetil demandera au Premier ministre si la police a pu arrêter l'auteur d'une vidéo faite pour dénigrer sa veuve, Simla Kistnen. Ariane Navarre-Marie et Fabrice David auront une question sur le naufrage du bateau de pêche chinois, le Lu Rong Yuan Yu 588, sur les récifs de Pointe-aux-Sables.