Gabon: Ogooué-Lolo - Le ministre de la Défense à Koula-Moutou

Les membres du gouvernement gabonais en charge de l'Intérieur et celui de la Défense nationale poursuivent leur mission de sensibilisation à travers le pays. Michael Moussa Adamo, ministre de la Défense a effectué une mission de sensibilisation dans la province de l'Ogooué-Lolo, précisément à Koula-Moutou. Il est question Moussa Adamou, ministre de la Défense nationale, de rappeler à toutes les forces de défenses et de sécurité les missions qui sont les leur. Le ministre a été accueilli de sa descente d'avion par le Gouverneur de la province de l'Ogooué-Lolo, Jean Bosco Assingabagni

La mission de sensibilisation menée par les ministres de la Défense et celui de l'Intérieur se poursuit à travers les capitales provinciales du Gabon. Après Lambaréné, Tchibanga, Makokou et d'autres provinces, le tour est revenu à Koula-Moutou, capitale provinciale de l'Ogooué-Lolo. Le ministre de la Défense nationale, Michael Moussa Adamo, a rappelé à des fins utiles quelles sont les missions assignées à la Gendarmerie et à la Police nationale. Il a d'ailleurs félicité ces agents des forces de défense et de sécurité. " Vous êtes une fierté pour notre pays. Vous faites un travail difficile, un travail ingrat. Nous sommes ici pour vous apporter un soutien des plus hautes autorités et de vos chefs" laisse t-il entendre.

Le ministre de la Défense nationale reconnait que les agents de forces de sécurité et de défense donnent du leur pour protéger le pays, les personnes et des biens. "Vous êtes notre première ligne de défense et notre dernière ligne de défense...Le devoir premier est d'assurer la sécurité du pays en tout lieu et en tout temps. Nous sommes au service des population, de notre pays, protéger l'intégrité de notre pays...Nos armes , c'est pour protéger nos populations et notre pays et non pour les retourner contre elles" précise t-il fermement .

Le ministre a tout de même rappelé que tous ceux qui ont manqué à leur devoir et à leur serment seront sévèrement punis." Vous avez une formation qui vous permet d'avoir du savoir faire, du sang froid, d'avoir du recule pour juger de l'opportunité de la situation. Soyons dignes, soyons fiers de la tenue que nous portons" a insisté le membre du gouvernement.

Michael Moussa Adamo, ministre de la Défense nationale, aux dires des uns et des autres, a su faire passer le message avec un ton mi-pédagogique, mi-militaire. Une autre tournée des ministres de la Défense et de l'Intérieur est attendue dans les mois à venir. Le Gouverneur de la province de l'Ogooué-Lolo , Jean Bosco Assingabagni, a dit sa fierté pour les forces de défense et de sécurité.