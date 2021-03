Madagascar: Un nouveau schéma politique en train de se dessiner

Est-ce une coïncidence ou la maturation d'une situation politique assez confuse depuis le début de l'année qui apparaissent en ce moment ? L'interview de l'ancien président Marc Ravalomanana par les animateurs de la radio « miara manonja » et les rencontres de l'autre ancien président Didier Ratsiraka avec Voninahitsy Jean Eugène, Manoro Régis et Monja Roindefo à son domicile de Faravohitra montrent que le monde politique est en train de bouger.

Le régime actuel doit tenir compte de la nouvelle donne en train de s'installer. L'intervention de celui qui affirme être le chef de l'opposition et le rapprochement de Didier Ratsiraka avec des hommes politiques de poids ne sont pas anodins. Le pouvoir ne peut plus se sentir omnipotent et est obligé de bien analyser les rapports de force sur l'échiquier politique .

Depuis le début de cette année, la situation politique s'est emballée avec les interpellations du pouvoir par l'opposition. Les remarques incisives des animateurs de la radio « mira-manonja » ont particulièrement indisposé les dirigeants et la décision prise par ces derniers d'empêcher la tenue de manifestations n'a fait que faire monter la tension. On ne reviendra plus sur les maladresses du pouvoir qui l'ont mal servi aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur du pays. Cela n'a fait que renforcer une opposition qui n'entendait pas rester inerte.

Le régime a maintenant fort à faire à cause de la dégradation du climat socio-économique et doit essayer de satisfaire les revendications qui surgissent ici et là. L'apparition d'une nouvelle vague de la pandémie de Covid-19 ne lui facilite pas la tâche. Les voix s'élèvent de toutes parts. La parole se libère. Ce ne sont plus les membres du TIM, et du RMDM qui se font entendre. D'autres entités politiques se manifestent. L'ancien président Didier Ratsiraka consulte des leaders politiques influents et est peut-être en train de constituer avec eux une nouvelle force de proposition. Le régime est maintenant à la croisée des chemins et il lui faut s'adapter à un nouveau schéma politique.