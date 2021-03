Madagascar: Mère-enfants - L'OMS tend la main à l'Association Fitia

Charlotte Ndiaye et Mialy Rajoelina s'allient pour les causes des enfants du Sud.

Trois jours non-stop. Les partenaires se sont mobilisés au côté de l'Association Fitia pour le projet Avotse en faveur de la population du Sud notamment les enfants. L'éducation et la santé sont des causes très chères à la première dame, Mialy Rajoelina. Hier, au Novotel, l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS), représentée par le Pr Charlotte Faty Ndiaye , s'est associé à la cause de l'Association Fitia et à ses actions dans le Sud pour l'amélioration de la santé de plus de 6 000 écoliers déplacés.

L'OMS assure des activités préventives en matière de soins de santé primaire dans les 20 écoles identifiées dans trois districts notamment à Amboasary Sud, à Ambovombe et à Tsihombe, dans les régions Anosy et Androy à travers la vaccination, la surveillance du développement et de la croissance des élèves, le déparasitage et la supplémentation en vitamine A. L'OMS oriente également les élèves ayant des problèmes de santé spécifiques vers les structures de référence (consultations générales, soins dentaires) et contribue à la promotion de la santé dans les milieux scolaires.

« En 22 ans de santé publique, cet élan de solidarité à travers la mobilisation des partenaires est exemplaire », a fait savoir Charlotte Ndiaye. Avec la mobilisation de tous les partenaires dans les domaines de l'éducation, de la santé et de l'alimentation, une solution pérenne est en train d'être trouvée pour les problèmes du Sud malgache sous l'égide de Mialy Rajoelina. « La situation des enfants du Sud me préoccupe et votre soutien est d'une importance capitale pour leur épanouissement », a souligné le numéro Un de l'association Fitia.