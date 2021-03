Madagascar: « Asa ny Kanto » - Emission sur les métiers d'art et de culture

On ne le redira jamais assez ! L'art est un « vrai » métier ou plus exactement « Asa ny kanto ». Un métier qui fait vivre son homme et non pas seulement un passe-temps comme beaucoup tendent à le croire.

Pour faire découvrir ces métiers à grande échelle, le projet « Asa ny Kanto » prend forme. Emission hebdomadaire sur les professions autour de l'art et de la culture, elle sera diffusée tous les mercredis à 21 heures 06 sur la chaîne nationale TVM. Initiative du CGM/GZ, « Asa ny Kanto » prend tout son sens. Animée par le slameur Gad Bensalem, l'émission parle des fonctions des professionnels dans une discipline artistique définie chaque semaine. Deux spécialistes interviendront dans chaque épisode selon le thème choisi.

« Comme beaucoup ne connaissent que vaguement voire pas du tout ces métiers, les préjugés sont vite établis et à Madagascar, la dévalorisation des professions dans l'art et de la culture s'étends sur plusieurs générations et il est difficile de renverser la vapeur. Dans cette optique, c'est à nous, artistes et acteurs culturels de leur faire découvrir ce que nos métiers impliquent. Pas seulement celui de l'artiste mais surtout ceux des professionnels dans le milieu » relatent les initiateurs lors d'une conférence de presse qui s'est tenue au CGM/GZ Analakely hier. « En tant que centre culturel, ceci est notre contribution dans le but de donner plus de plateformes artistiques et redorer, par la même occasion le blason d'or de l'art et de la culture malgache », continuent-ils.

Emission de 15 minutes, à la fois divertissante et informative, « Asa ny kanto » est un bon format totalement adapté à la situation actuelle car, étant indépendante de l'urgence sanitaire, chaque épisode s'ensuivra un atelier de rencontre entre les intervenants et les spectateurs aimant en savoir plus ou, pourquoi pas, intégrer le milieu.