Madagascar: Farafangana - Deux criminels recherchés abattus par les forces de l'ordre

Un accrochage entre les forces de l'ordre et des malfaiteurs au nombre de huit a eu lieu à Amborobe, commune rurale Etrotroka, district de Farafangana, lundi dernier.

Suite à cela, deux des bandits ont été tués par les éléments de la gendarmerie. Après les identifications du fokonolona, il s'agit de personnes nommées Kopany dit Kopa et Zerenaly dit Aban'i Mema, tous deux des criminels recherchés. Selon l'information fournie par la gendarmerie, suite aux renseignements recueillis sur le repère des malfaiteurs, 11 éléments de la compagnie de Farafangana ont été envoyés pour y effectuer un ratissage.

Il s'agit d'une forêt se trouvant près du village d'Ankaramila fokontany Amborobe, district de Farafangana. Après avoir pénétré dans la forêt ce lundi vers 8 heures 30 minutes, les éléments de la gendarmerie ont eu un accrochage avec les huit malfaiteurs armés de fusils de chasse et armes blanches.

Deux des malfaiteurs ont été tués lors de l'accrochage et les autres ont pu prendre la fuite, profitant de la densité de la forêt. Un fusil de chasse de calibre 12 avec une munition, une hâche et des mohara ont été pris sur ceux qui ont été abattus. Les éléments ont ratissé la forêt toute la matinée en vue de trouver et de récupérer d'éventuels blessés mais en vain.

Aucun blessé du côté des éléments d'intervention et du fokonolona n'est à déplorer. « La recherche de renseignements sur le nouveau refuge des fuyards continue », selon l'explication obtenue. À rappeler que l'affaire sur la mutinerie suivie d'une évasion massive qui s'est produite dans la maison d'arrêt de Farafangana est encore non résolue. Il est également à noter que parmi les 357 prisonniers, 88 se sont évadés et 20 ont été tués. 16 sont encore activement recherchés. Il reste à confirmer si les deux individus abattus par les éléments de la gendarmerie sont parmi ces évadés.