Egypte: Le pays se soucie de rester en contact avec les investisseurs du monde entier

Le premier ministre, Moustafa Madbouly, a affirmé mercredi 17 mars 2021 la volonté de l'Égypte de poursuivre les contacts avec les investisseurs du monde entier pour développer la coopération avec les partenaires internationaux et s'informer de tout éventuel obstacle pour l'éliminer.

Lors de sa participation par visioconférence à la séance du dialogue stratégique organisé par le Forum mondial de Davos, le Premier ministre a favorablement accueilli ce dialogue qui incarne l'esprit de coopération distinguée entre l'Egypte et le Forum de Davos.

Il a confirmé le souci de l'Egypte de continuer à favoriser le climat attrayant des investissements étrangers pour contribuer au soutien du développement économique, et ce dans le cadre du partenariat avec les grandes entreprises mondiales pour la meilleure exploitation des opportunités d'investissement en Egypte.

Et le premier ministre d'affirmer que le bond qualitatif dont l'Egypte a récemment témoigné dans les divers secteurs économique et de développement incarne la volonté forte et ambitieuse de l'Etat de réaliser le développement durable, notamment via la mise en oeuvre de la stratégie de la "vision 2030 de l'Egypte", outre le succès de l'application du programme de la réforme économique et la réalisation de méga-projets nationaux, ce qui s'est reflété positivement sur la maximisation des investissements étrangers et l'attraction de nouveaux investissements.

Il a fait état des politiques proactives adoptées par l'Etat pour réaliser un équilibre entre la santé publique et la relance de l'activité économique.