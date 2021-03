Egypte: Entretien égypto-italien sur le renforcement de la coopération bilatérale

Le ministre d'Etat pour la production militaire, Mohamed Ahmed Morsi s'est entretenu jeudi avec une délégation du groupe italien "Kiasma S.R.L " du renforcement de la coopération bilatérale et ce en présence de nombre de responsables du ministère.

La coopération dans la production de tuyaux polyvalents et de flotteurs spéciaux en plastique, le transfert d'expertise, l'implantation de la technologie de pointe dans ce domaine dans les sociétés de la production militaire, ont fait l'objet d'examen lors de l'entrevue, a indiqué M. Morsi.

Le ministre a souligné que l'Egypte constituait un marché prometteur pour l'attraction des investissements italiens et un centre d'accès aux marches arabo-africains.

Il a souligné que cette réunion s'inscrit dans la continuité de ce que les deux parties ont discuté lors de la réunion qui s'est déroulée en marge du Salon international de la défense "IDEX 2021", qui s'est tenu à Abu Dhabi, aux Émirats arabes unis, en février dernier.

Le ministre Morsi a salué la visite de la délégation du groupe italien pour les sociétés et unités de production militaire pour en savoir plus sur leurs capacités technologiques, industrielles et techniques sur le terrain et discuter des aspects possibles de la coopération entre les deux parties, à la lumière de l'intérêt d'approfondir la coopération relations entre les deux parties au stade actuel, indiquant que l'Égypte est un marché Il promet d'attirer les investissements italiens, car c'est une rampe de lancement pour les marchés arabes et africains.

Pour sa part, M. Renzo Tavarlio , membre du conseil d'administration du groupe italien "Kiasma S.R.L" a passé en revue les capacités de fabrication et les principaux produits de l'entreprise, spécialisée en matière de fabrication de tuyaux de dragages et dans le domaine de dragage de ports et de voies navigables.

Le responsable italien s'est dit réjoui de la coopération avec le ministère de la production militaire vu ses capacités technologiques, techniques, humaines, de recherche, de fabrication et d'infrastructure et sa contribution dans la mise en place de plusieurs projets nationaux et du développement.