Cote d'Ivoire: Europa League / 8e de finale - Qui de Késsié (Milan AC) ou du duo Bailly-Diallo (Manchester United) ira en quart de finale ?

Ce jeudi 18 mars 2021 à 19H55, l'international ivoirien Franck Késsié du Milan CA reçoit à San Siro ses homologues, Eric Bailly et Amad Diallo de Manchester United, pour le match retour des 8e de finale de l'Europa League. Qui parviendra à se hisser en quart de finale de cette League Europa ?

C'est un duel à l'ivoirienne comme on le dirait ! Franck Késsié va croiser le fer ce jeudi 18 mars 2021 avec ses frères ivoiriens, Bailly et Amad Diallo, eux évoluant à Manchester United. Et le vainqueur de cette confrontation continuera la compétition.

En effet, après un match nul (1 - 1) à aller à Old Trafford, avec un but de la jeune pépite ivoirienne, Amad Diallo, Mancuniens et Milanais se donnent un dernier rendez-vous pour décider de qui continuera l'aventure européenne. Cependant, avec l'avantage de jouer le match retour à domicile, Franck Késsié et ses coéquipiers, 2e en Serie A, et voyant le Scudetto leur échapper, miseront tout sur cette compétition, pour sauver cette saison. Aussi de leurs côtés, Eric Bailly et son poulain Amad Diallo, sont dans une bonne dynamique en championnat, et se battront comme de beaux diables anglais pour accéder à ces quarts de finale de la C3.

Un match indécis avant le coup d'envoi !

Le programme complet

17H55

Arsenal - Olympiakos

Dinamo - Tottenham

Molde - Grenade

Chakhtar - Roma

20H00

Villareal - Dynamo Kiev

Rangers - Slavia Prague

Milan - Manchester United

Young Boys - Ajax