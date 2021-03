Sénégal: Réduction de la facture téléphonique et réforme de la gestion des véhicules - L'Etat fait une économie annuelle de 18,5 milliards et attend 22,7 milliards

En fixant l'allocation forfaitaire mensuelle pour charges de téléphone mobile à certains agents, l'Etat du Sénégal a fait une économie annuelle de 18,5 milliards de F Cfa en attendant une économie de 22,7 milliards de F Cfa sur la réforme du système de gestion des véhicules administratifs. C'est ce qui est ressorti du conseil des ministres d'hier, mercredi 17 mars. De 2012 et 2020, plus de 246 milliards de F Cfa ont été dépensés pour l'acquisition, l'entretien, la réparation de véhicules et l'achat de carburant.

La facture téléphonique de l'Etat est passée de 22 milliards de F Cfa en 2019 à 2,5 milliards en 2020, soit une économie annuelle de 18,5 milliards. L'information émane du conseil des ministres d'hier, mercredi 17 mars. C'est dans le cadre de la poursuite de la politique d'optimisation de ressources publiques avec le décret n° 2019- 1310 fixant une allocation forfaitaire mensuelle pour charges de téléphone mobile à certains agents de l'Etat après la réforme des conditions de logement des agents de l'Etat.

Selon le Président de la République, Macky Sall, « cette dynamique de rationalisation s'est poursuivie également au niveau des véhicules administratifs à travers le décret n° 2020-474 du 19 février 2020 portant suspension de toute commande ou acquisition de véhicules administratifs». Macky Sall a apporté des explications sur la réforme du «système de gestion des véhicules administratifs, qui concerne toutes les structures publiques et sociétés nationales».

Selon le document, « cette réforme, en vigueur, repose sur le principe de désengagement total de l'Etat du processus d'acquisition et de gestion des véhicules administratifs en termes de carburant, d'entretien, de réparation, d'amortissement et d'assurance et désormais, l'Etat va procéder, à compter du 1er mars 2021, à l'allocation d'une indemnité forfaitaire globale et d'une indemnité kilométrique aux ayants-droit prévus dans le décret n° 2021-03 du 06 janvier 2021 relatifs aux véhicules administratifs». La même source de rappeler que «l'impact budgétaire mensuel est de l'ordre de 371 millions FCFA au niveau de la solde centrale, soit une dépense annuelle de 4,4 milliards FCFA».

En effet, une économie de 22,7 milliards et attendue de la mesure de réforme du système de gestion des véhicules administratifs. «Il se dégage une économie annuelle globale d'environ 41, 2 milliards FCFA (soit 22,7 milliards FCFA sur la gestion des véhicules et 18, 5 milliards FCFA surle téléphone). Ces ressources vont améliorer les capacités d'investissement de l'Etat et seront ainsi affectées au programme d'urgence de formation, de financement, d'emploi et d'insertion socio-économique des jeunes, conformément à la décision du Président de la République, de procéder à la réorientation des allocations budgétaires de 2021», a indiqué le communiqué du conseil de ministres.

DE 2012 ET 2020, PLUS DE 246 MILLIARD DE FCFA DEPENSES POUR L'ACQUISITION, L'ENTRETIEN, LA REPARATION DE VEHICULES ET L'ACHAT DE CARBURANT

«Il convient de préciser que, de 2012 à 2020, l'Etat, sans les structures parapubliques, les collectivités territoriales et les sociétés nationales, a dépensé 246. 851. 794 .189 FCFA pour l'acquisition, l'entretien, la réparation de véhicules et l'achat de carburant, soit une moyenne annuelle de 27,4 milliards FCFA », a indiqué le communiqué du conseil des ministres.