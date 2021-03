Togo: « Malgré la crise sanitaire, le Togo a une économie agile, créative et pugnace »

C'est un message de Faure Gnassingbé à l'occasion du panel de haut niveau prévu dans le cadre du Conseil français des investisseurs en Afrique (CIAN) qui s'est tenu ce jeudi en visioconférence, ceci en raison de la crise sanitaire mondiale.

C'est un message d'invitation que le président togolais a adressé pour l'occasion aux « investisseurs internationaux à venir explorer les opportunités d'affaires au Togo et participer ainsi à la grande transformation économique, sociale et culturelle de notre pays ». Lisez

"Avec vous nous voulons accélérer la marche du Togo vers cet avenir. Nous sommes plus que jamais déterminés à faire du Togo une terre d'accueil, de prospérité et de sécurité pour les investisseurs, en tirant profit de sa position géostratégique, qui ouvre, sur l'espace Cédéao un accès à plus de 350 millions d'habitants, avec un port naturel en eau profonde.

Ces atouts, alliés à la paix et la sécurité, à une stabilité politique durable et au capital humain, sont autant d'avantages qui soutiennent notre développement, appuyé par d'ambitieuses réformes et de grands projets d'infrastructures.

Le Togo est le pays où il est le plus facile de faire des affaires.

L'édition 2020 du Doing Business de la Banque mondiale classe notre pays comme premier réformateur en Afrique et troisième meilleur au monde.

Et en matière de création d'entreprises, le Togo se place au quinzième rang mondial. Malgré la crise sanitaire, notre taux de croissance élevé -5%- est l'illustration la plus récente d'une économie agile, créative et pugnace.

Pour consolider ces acquis, de nombreuses réformes juridiques et économiques ont été mises en œuvre au profit des investisseurs.

Le Togo jouit désormais de la confiance des bailleurs de fonds et des investisseurs étrangers, raison pour laquelle certains grands groupes internationaux reconnus pour leur dynamisme ont choisi d'investir au Togo, notamment les groupes Bolloré, Eranove, Total, Olam, Canal Plus, Dangote, Agou Holding, HeidelbergCement, entre autres.

J'ai le plaisir d'inviter d'autres investisseurs internationaux à venir explorer les opportunités d'affaires au Togo et participer ainsi à la grande transformation économique, sociale et culturelle de notre pays.

Un ministère spécialement dédié à la promotion des investissements et l'Agence de Promotion des Investissements et de la Zone Franche (l'API-ZF) vous accompagneront dans toutes les étapes de développement de vos projets d'investissements.

Je voudrais réaffirmer avec force notre engagement à avancer vite avec vous, vers une prospérité partagée et durable."