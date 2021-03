Afrique du Nord: ICT Maghreb - Accompagner l'innovation technologique et miser sur l'exportation

Alger — Le salon international ICT Maghreb a été sanctionné, mercredi à Alger, par une série de recommandations dont la nécessité d'adapter la réglementation devant accompagner l'innovation technologique en plus de l'option d'exporter des services à valeur ajoutée.

"Il faut une réglementation qui suive et accompagne l'innovation technologique, surtout si cette dernière permet de sédentariser les capitaux et d'exporter des services à valeur ajoutée", a-t-on souligné à la clôture de cet évènement, dont la cérémonie a été présidée par le ministre de la Poste et des Télécommunications, Brahim Boumzar.

Ces recommandations prévoient également "d'adapter les textes législatifs et réglementaires au nouveau contexte, y compris à la réalité mouvante et mutante du monde du numérique afin de leur assurer la souplesse et la flexibilité nécessaire à une activité économique fluide et optimisée".

Le P-dg du Groupe Télécom Algérie, Karim Bibi Triki, a indiqué que l'Algérie a "tracé une stratégie pour améliorer les performances", ajoutant que son Groupe veille à perfectionner la qualité de service relative à l'utilisation de l'internet et du numérique dans le pays.

De son côté, le directeur général d'Ericsson-Algérie, Yacine Zerrouki, a plaidé en faveur de la poursuite du programme de digitalisation en Algérie, comme il a appelé les opérateurs et équipementiers à encourager et accompagner l'environnement des startups.

D'autres intervenants se sont exprimés en faveur de la promotion et du développement du Cloud en Algérie, à l'image du directeur adjoint de Huawei-Algérie, Jeremy Linx, pour qui le centre de données axé sur le Cloud est "l'infrastructure de base de toute numérisation verticale".

Les intervenants ont recommandé, en outre, le lancement "de campagnes de sensibilisation à la cybersécurité des entreprises, car, selon eux, ces entités économiques, qu'elles soient publiques ou privées, incarnent, elles aussi, la souveraineté numérique du pays", mettant l'accent sur la nécessité de former d'experts en la matière.

Ils ont également proposé d'établir des passerelles entre les institutions formatrices aux métiers du digital et les entreprises du secteur, de donner ses chances à la Fintech (technologie financière) en Algérie afin de favoriser la multiplication et l'émergence de startups et exhorter les industriels à se préparer à la transformation numérique en basculant progressivement vers le statut de Smart Factory.

Pour sa part, le ministre du secteur, Boumzar, a indiqué que "les recommandations issues de la première édition de l'ICT Maghreb seront étudiées puis présentées au gouvernement".

Il a affirmé que cet évènement s'inscrit dans le cadre de la politique du gouvernement visant la promotion et le développement du numérique et de l'innovation en Algérie.

Le salon ICT Maghreb, dédié aux professionnels du secteur et étudiants, a regroupé des opérateurs des télécoms, fournisseurs de services Internet et de matériel informatique, intégrateurs, éditeurs de logiciels, équipementiers, institutions financières et organisations gouvernementales.