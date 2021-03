Algérie: Batna - Un moudjahid dévoile les secrets d'une cellule active durant la guerre de libération

Batna — Le moudjahid Mohamed Messaoudi Bensaid a révélé, pour la première fois lors d'un entretien accordé à la presse et certains chercheurs en histoire, les secrets d'une cellule ayant activé dans la ville de Batna, dont il était membre au début des années 1950.

Au cours de sa rencontre avec les journalistes à son domicile situé dans la cité Tamchit dans la capitale des Aurès, à l'occasion du 59ème anniversaire de la fête de la Victoire (19 mars), le moudjahid a longuement évoqué, en dépit de la maladie et du poids des années, l'activité de cette cellule qui avait pour siège l'un des commerces situés dans un édifice appelé "Louakala" au centre-ville de Batna (actuel théâtre régional), lieu de rencontre des tailleurs et où son père possédait un petit commerce.

Il a raconté qu'il était à la tête d'une cellule secrète avant d'être rejoint par Mostefa Bekouche, puis Ahmed Rachid Bouchemal, en plus de Mohamed Hersousse dit Bouha, Ali Nemeur, Abdelhafidh Abdessamed, Mohamed Tahar Abidi alias Hadj Lakhdar et Amor Laib.

Les membres de la cellule étaient en contact permanent et agissaient dans "le secret le plus absolu" pour distribuer les tracts pendant près de trois ans avant le déclenchement de la révolution libératrice, dit-il, assurant qu'à l'approche du 1er novembre 1954, les préparatifs avaient été engagés avec le plus grand sérieux et les cibles à frapper dans la ville de Batna étaient "bien étudiées et fait l'objet d'une surveillance préalable".

Mohamed Messaoudi s'est remémore s'être rendu en compagnie du moudjahid Hadj Lakhdar à plusieurs reprises vers la caserne militaire de la cité Parc-à-fourrage où se trouvait un entrepôt des munitions et d'armes pour "épier les mouvements des gardiens pendant pas moins de dix nuits successives quelques jours avant le déclenchement de la révolution".

"J'ai surveillé en compagnie de Messaoud Benaïssa une centrale électrique dans les alentours d'El Madher (24 km au Nord de Batna) qui assurait l'approvisionnement en électricité de toute la région jusqu'à Seriana et Batna, en s'y rendant à vélo", s'est-il remémoré.

Mohamed Messaoudi s'est rappelé, par ailleurs, avoir assisté à deux réunions présidées par Mostefa Benboulaïd, une première au siège des Scouts musulmans algériens à la cité Stan, dix mois avant le déclenchement de la révolution, et une seconde dans la maison de Messaoud Belagoune, quelques jours seulement avant le jour J, en présence de Chihani Bachir et des éléments de la cellule secrète dont Hadj Lakhdar et Bouchemal.

"Nous avions renouvelé le serment à Benboulaïd de poursuivre le combat jusqu'à la libération de l'Algérie, convaincus que ce qui a été pris par le sang sera recouvré par le sang", a-t-il dit.

Ce moudjahid qui a fait partie des moudjahidine ayant assisté à la réunion tenue, dans la nuit du 31 octobre 1954, dans la maison de Boulekouas à Khenguet Lahdada dans la région de Tibikaouine (Ichmoul), s'est souvenu de la rencontre entre Ferhat Benchaïba, émissaire de Mostefa Benboulaïd, et Hadj Lakhdar, à la mosquée El Atik du centre-ville de Batna, en prévision de cette réunion afin de convenir de se retrouver près du pont entre Batna et Tazoult et d'accompagner les moudjahidine à la maison de Boulekouas.

Il a regretté que son groupe, chargé d'attaquer le siège de la gendarmerie, et celui de Bouchemal qui devait lancer un assaut contre la brigade de la garde mobile, avaient éprouvé des difficultés à atteindre leurs cibles à temps, les obligeant à se replier vers les montagnes rocheuses de Bouhmar (Oued Taga actuellement) jusqu'au départ des soldats ennemis venus inspecter les lieux à l'aube.

Pénible séjour en prison

Relevant ne pas se souvenir avec précision de certaines dates 64 ans après l'évènement, il s'est rappelé toutefois que Bouchemal lui avait demandé de regagner impérativement Batna pour récupérer une liste de noms de traitres et de soldats à éliminer afin d'éviter qu'elle ne tombe entre les mains de l'ennemi

Mais de retour chez lui avec son compagnon d'armes, dans la cité Bouakal, son père l'informa que les forces ennemies étaient à sa recherche lui et Bouchemal dont l'épouse et les parents avaient été arrêtés.

Ce fut par la suite au tour de Bouchemal d'être arrêté, affirme le moudjahid avant de l'être lui aussi juste après, le 3 ou 4 novembre 1954.

Il a été condamné, début mars 1955, aux travaux forcés à perpétuité, tandis que des condamnations allant de la peine de mort à l'emprisonnement à perpétuité ont été prononcées à l'encontre de certains membres de la cellule secrète et des moudjahidine qui avaient participé à la préparation des offensives contre les cibles militaires durant la nuit du 1er novembre 1954 avec à leur tête Mostefa Benboulaïd, selon ses révélations.

En 1958, Messaoudi a été transféré, se rappelle-t-il, vers la prison des Baumettes à Marseille (France) où il resta jusqu'à sa libération et son retour au pays le 5 mai 1962.

Il avait accueilli le 19 mars 1962 avec d'autres co-détenus l'annonce du cessez-le-feu avec une joie "immense et indescriptible".