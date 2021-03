Algérie: Ouargla - Les dunes de Sidi-Khouiled, destination privilégiée de détente et de loisirs

Ouargla — Les vastes dunes de sable s'étendant sur le territoire de la commune de Sidi-Khouiled (15 km d'Ouargla) sont, durant les week-ends et les vacances scolaires, une destination privilégiée des familles Ouarglies en quête de moments de détente et de loisirs.

Les familles rallient quotidiennement ces sublimes endroits pour s'installer pratiquement en hauts des dunes partageant, dans une ambiance bon enfant, des repas ou sirotant du thé préparés sur feu de braises, alors que les enfants s'adonnent à divers jeux improvisés sur sable, sous l'œil bienveillant des parents.

Azzeddine, habitant de la cité En-Nasr (périphérie Ouest d'Ouargla), préfère se rendre le soir aux dunes de Sidi-Khouiled pour profiter de la clémence du climat mais surtout du calme des lieux.

Nafissa, elle, affirme s'installer chaque week-end sur le sable de cette zone pour se libérer, ainsi que ses cinq enfants, du fardeau des problèmes quotidiens et se revigorer.

Ces dunes au sable d'or, qui constituent également un site idéal pour les randonneurs, servent de lieu de villégiature à d'autres qui dressent des tentes et préparent des plats traditionnels, dont la préparation "Mella" (pain traditionnel), des grillades et du thé.

Par souci de développer ce site, des citoyens appellent à accélérer la réalisation de structures et installations de détente et de loisirs, à l'instar du parc urbain de la commune de Hassi-Benabdallah et de la réhabilitation du jardin de loisirs de Bamendil, en vue de répondre aux attentes de citoyens et créer des sites espaces de récréation aux familles.

Ils mettent l'accent également sur la sécurité des lieux afin d'endiguer d'éventuels phénomènes pouvant nuire à la quiétude des visiteurs.

Plusieurs structures récréatives en cours de réalisation

Une série d'installations récréatives et de loisirs sont projetées en vue de combler le déficit en la matière.

Les responsables du secteur du Tourisme et de l'Artisanat d'Ouargla ont fait part, à ce titre, du lancement de plusieurs projets de structures récréatives et touristiques, fruits de l'investissement privé, dont des parcs de loisirs et de détente au niveau des régions de Sidi-Khouiled, Touggourt et Hassi-Benabdallah.

Ces futures installations sont appelées à répondre à l'attente des familles en la matière, notamment durant la période d'été marquée par la rudesse des conditions climatiques.