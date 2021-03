Sénégal: Saint-Louis / Emerveillée par la qualité de la formation au centre des métiers du machinisme agricole - La DG du 3FPT invite les jeunes filles à s'y lancer

La Directrice générale (DG) du Fonds de Financement de la Formation Professionnelle et Technique (3FPT) a visité dernièrement le Centre Sectoriel de Formation Professionnelle aux métiers du machinisme agricole érigé dans la commune de Diama.

Sur place, Aby Seye et sa délégation sont émerveillées par la qualité de la formation dispensée aux jeunes et parlent de centre de référence. Elle en a profité aussi pour inviter les jeunes filles à se lancer dans ces métiers qui, d'après elle, ne sont pas réservés qu'aux hommes. Cette visite entre dans le cadre du partenariat tissé entre le Fonds de Financement de la Formation Professionnelle et Technique (3FPT) et le Centre Sectoriel de Formation aux métiers du machinisme agricole qui se trouve dans la commune de Diama. "Comme vous le savez, le 3FPT accompagne le financement de formation des structures telles que ce centre, à travers des projets de formation/insertion qui sont d'abord identifiés par les centres sur lesquels nous nous venons pour financer. Mais il s'agit de projets de formation qui soient en adéquation avec les besoins du travail, afin de favoriser l'insertion des jeunes dans le tissu économique local", a fait savoir Aby Seye, Directrice Générale du 3FPT accompagnée d'une forte délégation. Elle s'est dite émerveillée par ce qu'elle a vue sur place. "Nous sommes ravi d'avoir fait cette visite dans un centre de référence. C'est un centre très attractif avec des locaux adéquats. On a vu les apprenants qui sont là avec leurs tenues de travail puisqu'ils conduisent des engins motorisés.

Donc le 3FPT accompagne dans ce sens à travers des formations courtes que nous finançons qui, à l'issue, permettent à des jeunes de trouver de l'emploi dans des entreprises qui pourront tout de suite les insérer avec un fort taux d'insertion", a-t-elle soutenu tout en encourageant les jeunes, particulièrement les jeunes filles, à se lancer massivement dans ces métiers et qualifications qui leur assureront, plus tard, une insertion réelle. Ce Centre Sectoriel de Formation aux métiers du machinisme agricole de Diama a démarré depuis 2019 et dispense des formations qui intéressent aujourd'hui les jeunes. "Nous en sommes à notre deuxième promotion et aujourd'hui nous comptons 64 jeunes dans la formation initiale qui est composée de 03 cohortes de 20 qui sont déjà passées.

Ici à Diama, nous formons des techniciens dans la maintenance des machines agricoles et des tracteurs et nous formons aussi les jeunes dans la conduite des machines agricoles et des engins de chantiers. Ce sont des filières qui sont très porteurs", a rappelé Félix Tavarez, Directeur dudit Centre de formation qui a également invité les jeunes à se rapprocher de ces genres de formation professionnelle.