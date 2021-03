Libye/Tunisie: Foot / CAN 2021 (Qualifications) - Tunisie - liste des joueurs retenus contre la Libye et la Guinée Equatoriale

Tunis — Le sélectionneur national de football, Mondher Kebaier, a annoncé, jeudi, une liste de 31 joueurs retenus pour les deux prochains matches face à la Libye et la Guinée Equatoriale, prévus le 25 mars au stade Bnina de Benghazi (19h00) et le 28 mars au stade de Radès (14h00), pour le compte de la 5e et 6 journée des qualifications (Gr J) de la Coupe d'Afrique des Nations (Cameroun 2021).

Le onze national entrera samedi en stage de préparation au stade olympique d'El Menzah qui se poursuivra jusqu'à mercredi, jour de son départ pour la ville libyenne de Benghazi, à bord d'un avion spécial.

Rappelons que la sélection tunisienne avait assuré sa qualification à la phase finale de la CAN depuis la journée précédente et occupe la tête du Groupe J avec 10 points après trois victoires et un nul.

Les joueurs retenus sont :

Gardiens de buts : Farouk Ben Mustapha, Aymen Dahmène, Atef Dkhili, Moez Hsan

Défenseurs : Aymen Ben Mohamed, Dylan Bronn, Montassar Talbi, Yassine Meriah, Ali Abdi, Mohamed Ali Yakoubi, Adem Bellamine, Wajdi Kedchrida, Mohamed Drager, Oussama Haddadi

Milieux : Aissa Aidouni, Ferjani Sassi, Mohamed Ali Ben Romdhane, Elyès Sekhiri, Chiheb Labidi, Moataz Zaddem, Mohamed Amine Ben Amor, Anis Ben Slimane Attaquants : Wahbi Khazri, Hamza Rafiaa, Seifeddine Khaoui, Naim Sliti, Youssef Msakni, Seifeddine Jaziri, Firas Chaouat, Saad Bguir, Sébastien Tounakti.