Congo-Brazzaville: Handball - Un contrat lie désormais le pays et Younes Tatby

Le président de la Fédération congolaise de handball (Fecohand), César Dzota, a signé le 17 mars à Brazzaville, un contrat de plusieurs mois renouvelable avec le technicien marocain Tatby Younes. L'objectif étant de mieux préparer les Diables rouges seniors dames à affronter le 24e championnat d'Afrique des nations, Cameroun 2021.

Apres avoir dirigé les séances d'entraînement des joueuses congolaises, le 16 mars, dans le cadre du lancement du stage technique relatif à la préparation de l'équipe nationale du Congo au championnat d'Afrique des nations appelé Challenge Edith Lucie Bongo ou Coupe d'Afrique des nations, le Marocain Younes Tatby a vu son séjour de travail être officialisé par les dirigeants du handball congolais.

« Je suis reconnaissant à l'égard du bureau exécutif de la fédération pour sa confiance. C'est un moment très important parce que le Congo jouera cette compétition en pensant à une femme qui est très connue. Nous devrons tout faire pour atteindre nos objectifs. Beaucoup d'experts sont passés ici mais les résultats sont les mêmes. Nous connaissons bien le handball africain », a déclaré Tatby Younes.

Il a, en outre, ajouté « qu'avec la bonne volonté des dirigeants congolais, nous travaillerons jusqu'à ce que le Congo dépasse ses limites ».

Pour sa part, le président de la Fecohand a justifié la présence du sélectionneur des Diables rouges seniors dames par le fait que le Congo n'arrive plus à monter au podium lors des différentes compétitions continentales. Pour lui, il est nécessaire de faire appel à un technicien expérimenté qui comprend et mettra en œuvre la politique de la Fecohand concernant la relance et le développement du handball congolais. « Cette compétition porte le nom d'une grande dame, Edith Lucie Bongo et nous nous sommes fixés les objectifs clairs. Nous avons obligation des résultats et nous devrons se qualifier à la Coupe du monde et atteindre au moins la finale, en juin, au Cameroun », a signifié César Dzota.

Ancien entraîneur du club marocain Wydad Smara avec lequel il a remporté plusieurs trophées nationaux et internationaux, Younes Tatby a également évolué en tant que sélectionneur adjoint de l'équipe nationale du Maroc, senior homme, de 2019 à 2021 où il a participé à la Coupe d'Afrique des nations puis à la récente Coupe du monde en Egypte. Ancien joueur et capitaine pendant plusieurs années de la même équipe, ce technicien de 34 ans a livré ses services dans plusieurs clubs marocain et européen.