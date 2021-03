Congo-Brazzaville: Confédération africaine de football - Un calendrier très chargé attend les sélections africaines

Dans une correspondance adressée le 11 mars aux associations membres, la Confédération africaine de football (Caf) a présenté les dates des éliminatoires de la Coupe du monde 2022 et de la Coupe d'Afrique des nations (CAN) 2023.

La Caf explique que le calendrier surchargé de la Fédération internationale de football association (Fifa) rend difficile le report des matches à une date ultérieure. Deux mois après la fin des éliminatoires de la CAN Cameroun 2021 décalée en 2022, les quarante sélections africaines réparties dans dix poules de quatre vont entamer un nouveau challenge : les éliminatoires de la Coupe du monde de Qatar. Le Congo est placé dans le groupe H avec le Sénégal, la Namibie et le Togo. En attendant les combinaisons, les sélections ont été fixées sur les dates.

Les deux premières journées des éliminatoires de la Coupe du monde se joueront entre le 31 mai et le 15 juin 2021. Les troisième et quatrième journées se disputeront quant à elles, entre le 30 août et 7 septembre. Les cinquième et sixième journées sont programmées entre le 4 et 12 octobre de l'année en cours alors que les matches de barrages se joueront le 8 novembre pour l'aller et le 16 du même mois pour le retour. La Caf enchainera dans la foulée avec les éliminatoires de la CAN 2023.

La même période consacrée aux barrages des éliminatoires de la Coupe du monde servira aussi aux préliminaires de la campagne éliminatoire de la CAN 2023. Les deux premières journées des éliminatoires de la CAN 2023 sont donc prévues entre le 21 et 29 mars 2022. Les troisième et quatrième journées se joueront les 30 mai et 14 juin 2022 puis les deux dernières journées sont prévues entre les 19 et 27 septembre 2022.