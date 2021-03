Congo-Kinshasa: Voirie urbaine - Lancement d'un vaste projet de modernisation des infrastructures routières à Kinshasa

La journée du 17 mars était très chargée pour le chef de l'Etat, Félix Tshisekedi, qui a déclenché la réhabilitation et la modernisation de 140 km de voirie dont 39,72 km à Kinshasa et 101,77 km dans l'espace Kasaï.

Revenant de la commune de la N'sele après avoir donné le go de ces travaux dans le cadre du projet « Tshilejelu », le président de la République a immédiatement mis le cap, dans la soirée, sur la 7e rue/Limete industriel. Sur place, le chef de l'Etat a procédé au lancement des travaux de réhabilitation et de modernisation de 13,214 km de la voirie de la ville de Kinshasa. Il est question de réhabiliter et de moderniser certains tronçons de la ville de Kinshasa en état de délabrement avancé afin de permettre une meilleure fluidité des transports et mettre fin aux sempiternels embouteillages. C'est la commune de Limete qui a été choisie pour donner le go de ce vaste projet qui s'accorde l'objectif de remettre en état le réseau routier kinois. Les travaux vont concerner la 7e rue Limeté/Industriel (0,913 km) ; Petit Boulevard 1re rue jusqu'à la 18e rue (3,782 km) ; 9e rue Limeté (0,625 km) ; Boucle DPK/ OVD 1re Rue (0,160 km) ; 12e Rue (0,873 km) ; 13e rue (0,937 km) ; Boucle de Lemba (2,259 km) ; 15è Rue (1,358 km) ; Boucle Moboma); Avenue Escorte Ngaliema (1, 250 km) et Kimbanseke (0,753km).

L'exécution des travaux, à en croire le directeur général de l'Office de voirie et drainage (OVD), va prendre vingt-quatre mois. Le maître d'ouvrage est le ministère des Infrastructures et Travaux publics avec comme maître d'ouvrage délégué l'OVD. Il s'agit ici des routes secondaires qui, progressivement, vont désengorger les grandes artères et particulièrement le Boulevard Lumumba, l'une des principales voies utilisées par les Kinois pour se rendre au centre-ville.

Pour marquer d'un saut particulier le lancement des travaux, une manifestation a eu lieu à la 7e rue/Limete en présence de nombreux Kinois. Prenant en liminaire la parole pour contextualiser l'évenement, le gouverneur de la ville de Kinshasa, M. Gentiny Ngobila, a salué l'engagement du chef de l'Etat dans ce vaste projet de réhabilitation de la voirie urbaine destiné à améliorer les conditions de mobilité dans la ville, à faciliter les échanges et à stimuler l'économie. Le gouverneur de Kinshasa a sollicité une implication personnelle du chef de l'Etat pour une gestion efficiente de ce projet à impact social direct.

18 millions de dollars investis

Tout en reconnaissant que la plupart des routes dans la ville de Kinshasa se trouvent dans un état de délabrement avancé qui nécessite une réhabilitation et une modernisation de fond en comble, le directeur général de l'OVD a, pour sa part, loué les efforts déjà entrepris sur le terrain en vue de faciliter le trafic routier et consolider l'intégration économique du pays. Il a, en outre, indiqué que ce vaste programme de réhabilitation et de modernisation des infrastructures routières va s'étendre sur toute l'étendue de la République.

Il sied de rappeler que la réalisation de ces travaux estimés à 18 millions de dollars américains pour une durée maximale de vingt-quatre mois est consécutive à la signature, le 15 janvier 2021, d'une série de contrats entre l'OVD et Modern Construction Sarl dans le cadre du partenariat public-privé.