Madagascar: Programme « Go Teach » - Une extension sur la biodiversité et l'agroécologie

Outre le renouvellement de partenariat entre DHL International Madagascar et SOS Villages d'Enfants Madagascar, USAID Hay Tao et Bôndy rejoignent ce programme « Go Teach ».

Le programme « Go Teach » est un programme de responsabilité sociale mis en œuvre par le groupe Deutsche Post DHL en vue d'accroître l'employabilité des jeunes de plus de 15 ans dans plus de 60 pays. Il a été initié à Madagascar depuis 2009. Un accord a été signé hier entre DHL International Madagascar et SOS Villages d'Enfants à Ankorondrano dans le but de renouveler leur partenariat, sur une période de cinq ans, soit de 2021 à 2025. En outre, USAID Hay Tao et Bôndy rejoignent ce programme qui est devenu par la suite « Go Teach goes Green ».

Vingtaine de jeunes à soutenir. Leur partenariat inclut l'éducation à la protection de l'environnement surtout la biodiversité ainsi qu'à l'agroécologie des jeunes de SOS Village d'Enfants Madagascar. Les étudiants et leurs enseignants au sein des lycées publics dans cinq régions, à savoir, Analamanga, Vakinankaratra, Menabe, Atsinanana, et Analanjirofo en partenariat, en bénéficieront également, et ce, avec l'appui du ministère de l'Éducation Nationale. Il faut savoir que les activités du programme GoTeach continueront d'être axées sur les jeunes dans l'atteinte des objectifs de développement durable que sont l'employabilité et l'entrepreneuriat des jeunes. Cette année, DHL International Madagascar va soutenir une vingtaine de jeunes de SOS Villages d'Enfants dans leur projet d'entrepreneuriat social afin qu'ils deviennent acteurs de développement à l'échelle nationale et internationale, en stimulant le progrès social et en inspirant le changement.

Formation théorique et pratique. Et en parlant du projet « GoTeach goes Green », les actions seront destinées à des jeunes et des enseignants des établissements scolaires. Cela consiste notamment à mener une campagne de sensibilisation tout en assurant la formation théorique et pratique sur la conservation de la biodiversité et l'agroécologie. Ces jeunes cibles bénéficieront également d'une formation sur la technique culturale respectueuse de l'environnement tout en étant sensibilisées sur la protection des forêts de Madagascar et la préservation de l'environnement, notamment sur l'aire protégée Menabe Antimena. Il est à noter que cette formation théorique et pratique sera assurée par l'entreprise sociale « Bôndy », qui se spécialise dans le domaine de l'agroécologie.