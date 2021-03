Madagascar: « Tsenaben'ny Fizahantany » - Trois destinations très prisées par les touristes nationaux

La 2e édition du salon « Tsenaben'ny Fizahantany », organisée trois jours durant au jardin d'Antaninarenina, a été un franc succès pour les promoteurs. En effet, ces derniers ont enregistré 6 991 visiteurs, soit une hausse de 44% par rapport à l'édition précédente.

Suite à une enquête menée sur un échantillon de ces visiteurs, et en faisant une comparaison à la première édition, il a été conclu que trois destinations sont très prisées par les touristes nationaux. Nosy-Be vient en tête de peloton pour les 23% des personnes enquêtées. Vient ensuite Sainte-Marie pour 19% des visiteurs interrogés et enfin 15% des touristes nationaux enquêtés ont marqué leur préférence pour la destination Toliara.

Plus de 200 billets vendus. Suite aux offres promotionnelles lancées par les Tour-Opérateurs exposant à ce salon, tous les acteurs ont manifesté leur satisfaction. À titre d'illustration, la compagnie Tsaradia a pu réaliser une très belle performance commerciale avec plus de 200 billets vendus sur différentes destinations. Sainte Marie a été la destination la plus prisée des touristes nationaux sur le plan aérien avec 23% des achats, suivie de Fort Dauphin et de Nosy-Be avec respectivement 19% et 18%. En outre, près de 10% des ventes de billets réalisées sont à destination de Sambava et de Toliara. Quant aux Tour-opérateurs (TO) participants, ils font état de plus de 80 réservations de groupe effectuées durant les trois jours du salon. Par ailleurs, les demandes de cotation enregistrées ont été de 899 dossiers. Il est à noter que les 3 circuits ayant été plébiscités auprès de ces TO étaient Ikongo, Sainte Marie et Antsirabe.

Budget de vacances. Toujours dans le cadre de cette enquête, il a été soulevé que 64% des personnes interrogées partent en vacances au moins une fois dans l'année. Près de 36% d'entre eux sont en groupe de 5 à 10 personnes tandis que la moitié des enquêtés choisissent les destinations balnéaires. En outre, 51% des personnes interviewées se déplacent avec leurs voitures personnelles tandis que 62% des enquêtés disent être hébergés à l'hôtel. Et parlant du budget alloué pour les vacances, près de 34% des visiteurs sondés ont évoqué que cela varie entre 500 000 Ar et 1 000 000 Ar par voyage.