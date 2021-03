Cameroun: Sud - La lutte à travers les ondes

Les radios communautaires montent au créneau, pour amplifier la sensibilisation.

C'est au cours d'une session de briefing et de mise à disposition d'une chanson intitulée « Back to school », que les hommes de radios du Sud ont pris cette résolution d'utiliser les ondes pour barrer la route au Covid-19. L'objet assigné à cet engagement est de promouvoir, à travers les ondes, les bonnes pratiques de la prévention du coronavirus. C'est une initiative conjointe du ministère de la Communication et du ministère de la Santé publique, en partenariat avec l'Unicef. L'opération rentre dans le cadre de la mise en œuvre du plan de communication du gouvernement dans les dix régions du pays.

A la dixième semaine de l'année, le Sud compte plus de 175 cas testés positif au coronavirus. Des chiffres qui confirment le retour fulgurant de la pandémie dans la région. Ce qui permet de dire que le Cameroun tout entier reste à une deuxième vague de contamination. Fort de ce constat, les hommes de médias du Sud sont contraints de prendre des dispositions nécessaires, pour accompagner les actions de luttes contre la pandémie lancées par le gouvernement. C'est dans cette option qu'ils lancent leur offensive sur le front de la communication, avec en bonne place, la trentaine de radios communautaires de la région. Pour Farshid Ella Medjo, responsable de la radio communautaire pour le développement de la Mvila (RCDM), « la rencontre d'Ebolowa a été une très bonne option qui nous a permis de se sentir appuyé par les pouvoirs publics et ses partenaires ». De l'avis des participants, il s'agit d'un enjeu de service social, qui permettra de relayer, auprès des populations, des messages essentiels avec des mots précis et en langues locales, dans le but de barrer la route au coronavirus.

Solange Beko'o b'Evina, délégué régionale de la Communication pour le Sud, a rappelé aux participants, l'intérêt de cette démarche communicationnelle. « Back to school » est une chanson, juste pour dire aux élèves et aux parents de reprendre les classes, mais en respectant les mesures barrières », aura-t-elle précisé.