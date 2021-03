Seychelles: Petit bond dans les cas de COVID aux Seychelles alors que le virus infecte une maison de retraite et des bateaux de pêche

L'autorité sanitaire des Seychelles a identifié deux Clusters de personnes infectés par le COVID-19 dans le pays qui ont conduit à une augmentation soudaine du nombre de 12 cas positifs le 16 mars à 132 le 17 mars.

Les deux groupes ont été enregistrés au Home for the Elderly à North East Point sur l'île principale de Mahé et l'autre parmi les marins étrangers à bord de quatre navires pêchant dans les eaux des Seychelles.

Lors d'une conférence de presse, le directeur général de l'Agence des soins de santé, Danny Louange, a déclaré qu'un total de 66 résidents et membres du personnel travaillant dans la maison de retraite avaient contracté le COVID-19.

« Nous avons mené des enquêtes et nous avons vu que nous avons un total de 51 résidents à la maison de retraite qui sont positifs. Le plus jeune a 44 ans et le plus âgé 93 ans, le plus grand nombre ayant entre soixante et soixante-dix ans. Mentalement, ils ont reçu un choc mais il y a une équipe là-bas pour les conseiller », a déclaré Dr. Louange.

Parmi les résidents, il y en a un qui a été transféré au centre d'isolement du Persévérance Family Hospital, car la personne présentait des symptômes respiratoires encore légers.

Deux autres résidents souffrant de maladies non liées au COVID ont été transférés à l'hôpital familial de Persévérance afin que les médecins puissent les surveiller beaucoup plus étroitement. Deux autres résidents ont été placés dans l'installation de quarantaine de Berjaya Beau Vallon Bay.

Dr. Louange a souligné que les 46 autres ont été isolés dans une aile séparée de la maison pour personnes âgées.

« Il y a 65 employés et 15 ont été testés positifs et ils sont isolés. Nous procédons toujours à des tests sur d'autres membres du personnel et des résidents d'autres établissements de North East Point, car nous avons également un hopital psychiatrique et un hôpital de réhabilitation. Il y a encore des enquêtes et des travaux en cours là-bas pour contenir l'épidémie, et nous surveillons de près nos résidents », a déclaré Dr. Louange.

Sur les bateaux de pêche, le commissaire à la santé publique, Jude Gedeon, a déclaré que « les gens de mer ont très probablement attrapé le virus lors d'une récente escale au port des Seychelles ».

Il a ajouté qu'au total, quatre navires étaient impliqués et qu'ils appartenaient à deux sociétés différentes.

« Plusieurs marins ont commencé à développer des symptômes il y a quelques jours alors qu'ils étaient en mer. Ils ont effectué des tests rapides et certains se sont avérés positifs. Après cela, ils sont venus au port et nous avons pu effectuer leurs tests PCR au cours des derniers jours. Sur les tests, 49 se sont révélés positifs. Il y en a 37 d'une compagnie sur deux navires et 12 d'une autre compagnie sur un navire », a déclaré Dr. Gedeon.

À l'heure actuelle, les gens de mer qui ont été testés positifs sont isolés sur les navires, tandis que ceux qui ont été testés négatifs sont mis en quarantaine dans une installation à terre.

Dr. Gedeon a déclaré que des tests sont toujours en cours pour déterminer le statut d'autres marins qui auraient pu être en contact avec les personnes infectées.

Parmi les 132 cas enregistrés, il y avait aussi cinq Seychellois venant de la communauté et 12 visiteurs et détenteurs de GOP.

Les Seychelles, un archipel de l'océan Indien occidental, ont enregistré 3'354 cas et 16 décès. Il y a actuellement 398 cas positifs.