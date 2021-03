Sénégal: Sédhiou / Grève dans les écoles de Bounkiling pour la libération d'un professeur - Elèves et professeurs exigent la libération de Lamine Badji arrêté dans l'affaire Sonko

Des syndicats de l'enseignement du cycle moyen et secondaire du département de Bounkiling regroupés au sein du G7 observent un arrêt de travail depuis hier, mercredi jusqu'à ce jeudi. Par ce mouvement d'humeur, ils exigent la libération de leur collègue Lamine Badji arrêté à Bignona dans l'affaire du député Ousmane Sonko. La prise en charge d'un autre collègue blessé par balle figure également dans leur plateforme revendicative. Trois jours plus tôt, ils ont été précédés par les élèves qui ont délogé chaque jour leurs camarades des écoles de la zone de Bona, Diacounda et de Boughary avec blocus de la route nationale N°4.

C'est le 9 février dernier que le jeune professeur Lamine Badji en poste au lycée de Bona dans le département de Bounkiling a été arrêté à Bignona officiellement pour troubles à l'ordre public en relation avec l'affaire du député et opposant Ousmane Sonko. Depuis lundi dernier, les élèves de son établissement et ceux de Boughary et de Diacounda observent un mot d'ordre de grève pour réclamer sa libération et ce, malgré l'affectation par l'académie de Sédhiou d'un professeur pour le remplacer.

Hier, mercredi 17 mars, ses collègues professeurs du département de Bounkiling sont entrés dans la danse pour les mêmes motifs. Ndiaga Niang le secrétaire général du SELS/Authentique de Bounkiling et porte-parole du G7 explique que «cette grève fait suite à une rencontre que nous avons entamé ce mardi 16 mars à Madina Wandifa. Il a été décidé de procéder à un débrayage ce mercredi 17 mars et à une grève totale ce jour, jeudi 18 mars.

Vendredi (demain, Ndlr), nous allons procéder à l'évaluation de nos jours de grève et décider de la conduite à tenir». Au sujet des motifs de leur mouvement d'humeur, ces enseignants exigent «la libération immédiate et sans condition de notre collègue Lamine Badji professeur d'espagnol arrêté le 9 février dernier à Bignona. Pour le moment, nous ne savons pas au juste les charges qui pèsent sur lui. Nous demandons aussi que notre collègue Aba Sané blessé par balle lors des événements de Bignona alors qu'il partait pour récupérer son salaire soit pris en charge». Ces enseignants grévistes comptent se retrouver en assemblée générale d'évaluation demain vendredi pour décider de la suite à donner à leur mouvement. Quant aux élèves, ils se dispersent à chaque fois qu'ils délogent leurs camarades sans vraiment dire jusqu'à quand comptent-ils poursuivre leur grève de soutien à leur professeur incarcéré au parquet de Ziguinchor.

Et à chaque fois, ces potaches n'hésitent pas à barrer la route nationale N°4 qui relie Bounkiling à Bignona et parfois même à brûler des troncs d'arbre et des pneus sur la chaussée. Ce mouvement de contestation risque fort de s'épaissir dans les autres établissements scolaires de la région si l'on en croit certaines indiscrétions.