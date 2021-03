Sénégal: Lutte contre la transmission du Covid-19 en milieu éducatif formel - «Enfance et paix» au chevet des écoles de sédhiou et de Diendé

L'inspecteur de l'éducation et de la formation de Sédhiou a reçu hier, mercredi 17 mars plusieurs lots d'équipements de protection contre le coronavirus et de kits d'hygiène. Ce grâce à l'ONG « Enfance et Paix » en soutien à la protection des enfants dans les écoles de Sédhiou et de Diendé.

La remise de ces équipements et kits d'hygiène fait suite à la demande lancée par l'inspecteur de l'éducation et de la formation de Sédhiou à l'occasion du comité départemental de développement (CDD) préparatif de la rentrée des classes de soutenir les mesures de protection des écoles contre le covid-19. «Ce don entre dans le cadre de la mise en œuvre du projet de sensibilisation et de plaidoyer pour la prévention de la transmission de la COVID-19 en milieu éducatif formel dans les communes de Sédhiou et de Diendé a notamment indiqué Mamadou Lamine Sadio, le coordonnateur de l'ONG Enfance et Paix à Sédhiou.

Et de poursuivre, «il est financé grâce au partenariat avec Jewish coalition for disaster relief (JCDR) pour accompagner certaines écoles élémentaires en mettant à leur disposition 1.000 masques lavables, 240 bouteilles de gel hydro-alcoolique, 240 bouteilles de savon liquide, 20 lave-main, et 1000 flyers expressifs sur les mesures barrières. Personne ne sait quand est ce que cette maladie à coronavirus va disparaitre et il urge donc de poursuivre le respect des mesures barrières notamment dans les écoles».

Le coordonnateur de Enfance et Paix rassure que «des activités de communication et de sensibilisation seront faites au niveau des radios de la place en direction des familles d'acteur du système éducatif. Nul n'ignore qu'ici on ne peut pas respecter la distanciation physique mais au moins qu'on puisse veiller au respect des autres gestes barrières».