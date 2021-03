Sénégal: Tensions sociales et manifestations - Les femmes de Benno prêchent la paix

Sous la présence de Madame Aminata Mbengue Ndiaye, de Madame Adji Mbergane Kanoute et de Awa Gueye, les femmes de Benno ont rendu hommage à tous les victimes lors de ces manifestations, salué le travail des forces de défense et de sécurité et ont remercié les régulateurs sociaux.

Sachant le rôle de la femme dans la société "nous rappelons que les femmes sénégalaises ont toujours été à l'avant garde de tous les combats pour le respect des droits des femmes. Les femmes ont porté stoïquement et héroïquement la loi sur la criminalisation du viol et de la pédophilie". Sur ce, les femmes appellent au calme sur l'affaire de mœurs opposant le député Ousmane Sonko à Adji Sarr et demandent à faire confiance en la juste. "Nous faisons confiance à notre justice, une justice libre et indépendante, toujours au service de la vérité", a déclaré Mme Aminata Mbengue Ndiaye.

Ainsi, elle poursuit "Nous condamnons la violence sous toutes ses formes, les saccages des édifices publics, des biens privés et organe de presse". Sur ce, la coordination nationale des femmes de Benno Bokk Yaakaar et de la grande majorité présidentielle renouvelle son engagement au côté du président de la République et appelle au calme et à l'apaisement des tensions sous le slogan "Guinaw Ay Jamm" qui signifie tout simplement qu'après la terreur, la paix.