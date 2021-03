Sénégal: Célébration du centième anniversaire de Amadou Mahtar Mbow - La vie et l'œuvre de l'homme au cœur des activités

Le 20 mars 2021 marque le centième anniversaire de Amadou Mahtar Mbow, ancien ministre du Sénégal, ancien directeur général de l'Unesco, ancien président des assises nationales, ancien président de la Commission nationale de réforme des institutions, entre autres. Une pléthore d'activités, notamment un colloque international et le vernissage d'une exposition qui seront consacrés à la vie et à l'œuvre de M. Mbow, va marquer la célébration de cet événement.

Le centième anniversaire de Monsieur Amadou Mahtar Mbow sera le 20 mars prochain. « Pour rendre hommage à ce Trésor humain vivant, cet enseignant émérite, grand fils du Sénégal et de l'Afrique, doublé de militant infatigable des causes de libération, de solidarité entre les peuples, de démocratie, de droits de l'homme, de justice et d'égalité des peuples », le Comité de célébration du centenaire organisera plusieurs événements.

C'est dans ce cadre, rapporte le communiqué dudit Comité, que le 20 mars 2021, auront lieu à Dakar, au Musée des civilisations noires, la tenue d'un colloque international et le vernissage d'une exposition qui seront consacrés à la vie et à l'œuvre du Professeur Amadou Mahtar Mbow. D'après le document, les activités se dérouleront en mixte, présentiel et dématérialisé (webinaires).

A l'en croire, le colloque traitera de trois thèmes à savoir Amadou Mahtar Mbow, l'Éducateur émérite, Amadou Mahtar Mbow, le Visionnaire : actualité du nouvel ordre mondial de l'information et de la communication (Nomic) et du consensus et enfin Amadou Mahtar Mbow, permanence d'un engagement politique et citoyen.

Par ailleurs, il est relevé que le vernissage marquera le début d'une exposition itinérante à travers le pays et le monde au cours de la période du 20 mars 2021 à mars 2022. La première étape, confie le texte, sera le Musée des civilisations noires du 20 mars au 20 avril 2021. Cette exposition, ajoute-t-il, sera, ensuite, reversée aux fonds documentaires de la future « Fondation Amadou Mahtar Mbow ».

La commémoration du centenaire de Monsieur Amadou Mahtar Mbow, informe enfin le communiqué, sera placée sous le haut patronage de Macky Sall, président de la République, et verra la participation d'autres chefs d'État et anciens chefs d'État amis de M. Mbow, de même que de hautes personnalités politiques et scientifiques nationales et internationales.